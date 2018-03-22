Ряд российских СМИ объявили бойкот Госдуме из-за дела Слуцкого | Новости политики из Германии | DW | 22.03.2018

Ряд российских СМИ объявили о приостановке работы с Госдумой в ответ на отказ думской комиссии по этике наказать депутата Леонида Слуцкого, которого ранее обвинили в домогательствах несколько журналисток.

РБК, "Эхо Москвы" и "Дождь" отозвали своих журналистов из Госдумы, "Коммерсант", "Лента.ру" , "Новая газета", "Ведомости" и радиостанция "Говорит Москва" заявили, что прекращают сотрудничество со Слуцким как с ньюсмейкером. Также о бойкоте Госдумы объявили издания RTVI и Znak.com.

"Эхо Москвы" разочаровано решением депутатской комиссии по этике, по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны", - заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в четверг, 22 марта. Он добавил, что издание отныне считает Госдуму небезопасным местом для работы журналистов и призвал другие российские издания присоединится к бойкоту.

В ответ на бойкот председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из парламента, приостановлена.

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого

В феврале несколько журналисток открыто обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. По словам корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой, у нее есть аудиозапись разговора со Слуцким, подтверждающая обвинения.

21 марта комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого, а ее глава Отари Аршба обвинил РБК в попытке "давления" на депутатов и шантаже. Ранее Слуцкого поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, он предложил журналисткам парламентского пула "поменять работу", если они опасаются за свою безопасность.

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