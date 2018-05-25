 РФ признала выводы МОК о допинговых манипуляциях | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2018

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Россия

РФ признала выводы МОК о допинговых манипуляциях

В письме в адрес WADA российские чиновники признали ответственность за допинговые нарушения. Министр спорта, главы Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ заверяют, что Россия извлекла уроки из допингового скандала.

Пробирка с допинг-пробой

В письме в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия впервые заявила об ответственности за систематическое допинговые нарушения. "Серьезный кризис, поразивший российский спорт, обусловлен неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, которые были раскрыты руководством WADA и Международным Олимпийским комитетом", - говорится в письме, которое в пятницу, 25 мая, цитирует французская спортивная газета L'Equipe.

Контекст

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

Глава РУСАДА просит скорее дать доступ к допинг-пробам, пока это одно из не выполненных российской стороной требований WADA. (17.05.2018)

"От имени организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем об имевших место в России манипуляциях и практиках", - также указывается в письме, которое подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Национального олимпийского комитета РФ Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. "Мы бы хотели заверить вас, что все затронутые организации предприняли необходимые меры для соблюдения антидопинговых правил. Важные реформы продолжаются, и мы с уверенностью заявляем, что они сделают антидопинговую борьбу в нашей стране эффективнее", - говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что Россия извлекла уроки из допингового скандала, который в 2016 году развернулся после отчета независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. Между тем российский министр спорта Павел Колобков утверждает, что в письме, направленном WADA, признаются не выводы доклада Макларена, а решение МОК о допинговых манипуляциях от 5 декабря 2017 года, которое базировалось на докладе Самуэля Шмидта. "С докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы. Эти выводы могут быть доказаны только в суде, после тщательного расследования, должны быть представлены неопровержимые доказательства", - приводит слова Колобкова ТАСС.

Признание Россией ответственности за допинговые нарушения - одно из важных условий Всемирного антидопингового агентства, которое в ноябре 2015 года временно исключило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из своих рядов. От возобновления работы РУСАДА зависит полноценное возвращение РФ в мировой спорт.

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    Автор: Илья Коваль


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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Dopage : la Russie accepte les conclusions du rapport McLaren

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