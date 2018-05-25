 РФ подписала договор о прокладке ″Турецкого потока″ до границ ЕС | Новости из Германии о России | DW | 26.05.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

РФ подписала договор о прокладке "Турецкого потока" до границ ЕС

Строящаяся нитка газопровода "Турецкого потока" предназначена для энергоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительство морского участка газопровода Турецкий поток

Строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" (фото из архива, июнь 2017 года)

Российская энергетическая корпорация "Газпром" и Анкара в субботу, 26 мая, подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

Контекст

Экономические отношения РФ и Турции заметнее всего восстанавливаются пока в сфере туризма. Полному возобновлению торговли мешает протекционизм Москвы, а энергетическим проектам - политика. (08.03.2017)

Кремль готов сохранить транзит газа через украинскую территорию, но только при условии получения контроля над ней, предупреждает Иван Преображенский. Комментарий российского политолога специально для DW. (07.12.2015)

Начавшаяся экономическая война против Турции дает России прекрасный повод без большой потери лица избавиться от провального газопроводного проекта, считает Андрей Гурков. (30.11.2015)

Турецкие компании-импортеры газа сообщили, что "Газпром" принял решение отменить для них скидку, действовавшую один год. Источники, близкие к российскому монополисту, утверждают, что переговоры еще не завершены. (29.01.2016)

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - пояснили в пресс-службе корпорации.

Кроме того, дочерняя компания "Газпром экспорт" урегулировала с турецкой энергокорпорацией Botas арбитражный спор. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось разрешить во внесудебном порядке.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 млрд кубометров газа в год. 

Смотритетакже:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:06
Now live
02:06 мин

От врага до партнера: зачем мирятся Москва и Анкара

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Эрдоган Путину помидоры продавал - "Заповедник"  

От врага до партнера: зачем мирятся Москва и Анкара  

"Рекламное шоу Эрдогана", или Как турецким министрам не дали выступить в ФРГ  

Также по теме

Nord Stream 2 - Insel Rügen

Как Украина, Польша и Словакия хотят сохранить транзит российского газа 26.05.2018

В ЕС все согласны, что Украина должна сохранить важную роль в транзите газа. Угрозу для этого несет не только "Северный поток-2". Решению не способствуют конфликты между Варшавой, Берлином и Брюсселем.

Symbolbild Russland Ukraine Gaslieferung

"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража 06.03.2018

Стокгольмский арбитраж решил за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику, заявил Новак. И выступил за скорейшую реализацию "Северного потока-2".

Moskau 25 Jahre Gazprom

Комментарий: За "Газпром" обидно! 16.02.2018

Созданный 25 лет назад концерн "Газпром" мог бы стать символом рыночной трансформации и европейского выбора России, но Владимир Путин навязал ему иную роль, сожалеет Андрей Гурков.

Самые читаемые

NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера  

Der Spiegel: Саудовская Аравия прекращает заказы у немецких компаний  

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно