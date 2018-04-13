 РФ и Сирию винят в препятствовании расследованию химатаки в Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

РФ и Сирию винят в препятствовании расследованию химатаки в Думе

Замглавы российского МИДа объяснил недопуск экспертов ОЗХО в Думу отсутствием согласования с департаментом безопасности ООН. Постпред Великобриатнии опроверг это утверждение.

В сирийской Думе, 16 апреля 2018 года

В сирийской Думе, 16 апреля 2018 года

Россия и Сирия препятствуют допуску специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума, где предположительно была совершена химатака. Об этом на очередной встрече Исполнительного совета организации в Гааге сообщил ее гендиректор Ахмет Узюмджю, пишет делегация Великобритании в ОЗХО в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 16 апреля.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке. (14.04.2018)

Крайне важно, чтобы Сирия и Россия в полной мере сотрудничали с миссией ОЗХО и оказывали ей содействие, говорится в заявлении британского постпреда при организации Питера Уилсона, опубликованном на сайте британского правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы безосновательными. Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил недопуск "отсутствием согласования Департамента безопасности секретариата ООН на выезд экспертов ОЗХО". Глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко выразил готовность предоставить экспертам ОЗХО специальный транспорт и охрану. 

"ООН допустила ОЗХО в Думу"

Уилсон на пресс-конференции в Гааге заявил, что ООН допустила экспертов ОЗХО на место предполагаемой химатаки. Ранее ОЗХО сообщала, что занимается расследованием происшествия в Думе в тесном сотрудничестве с Департаментом безопасности ООН.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля - через неделю после того, как активисты и правозащитники сообщили о химатаке в сирийской Думе, жертвами которой, по их данным, стали несколько десятков человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 00:45

Пентагон о ракетных ударах по Сирии

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление постпреда Великобритании при ОЗХО по расследованию химатаки в Думе

ВОЗ сообщила о симптомах отравления химикатами у 500 жителей сирийской Думы

Аудио- и видеофайлы по теме

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Удары по Сирии: как это было  

История одного сирийского фотографа  

Также по теме

OPCW Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen

Миссия ОЗХО в Сирии представит доклад в течение 30 дней 14.04.2018

Эксперты ОЗХО будут расследовать химатаку в Думе вне зависимости от недавних авиаударов США. При этом какие-либо сведения обнародуют только после окончания расследования.

Bundestag - Angela Merkel gibt Regierungserklärung ab

Германия не будет участвовать в военной акции в Сирии 12.04.2018

Берлин поддерживает действия своих союзников в отношении Сирии, однако не будет участвовать в возможной военной акции против режима Асада, заявила канцлер ФРГ.

Ukraine | Präsident Poroshenko empfängt die EU-Außenministerin Federica Mogherini

Евросоюз не исключает введения новых санкций против Сирии 14.04.2018

Целью атак по Сирии США и их союзников было предотвращение повторного использования химоружия Асадом, уверена Могерини. Она призывает РФ использовать свое влияние для деэскалации в Сирии.

Самые читаемые

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США  

В Германии не хватает 440 тысяч специалистов  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно