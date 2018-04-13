 РФ из-за допинга сможет послать на Игры-2020 только двух тяжелоатлетов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.04.2018
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Мир

РФ из-за допинга сможет послать на Игры-2020 только двух тяжелоатлетов

МОК опубликовал новые правила олимпийской квалификации среди тяжелоатлетов. Из-за допинга РФ сможет заявить на соревнования не более двух участников - одну женщину и одного мужчину.

Фрагмент соревнования тяжелоатлетов, Олимпиада-2016, Бразилия

Фрагмент соревнования тяжелоатлетов, Олимпиада-2016, Бразилия

Шесть стран - Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан и Болгария - смогут выставить на Олимпийских играх-2020 в Токио по одному участнику в женской и мужской программах. О соответствующем решении Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье, 15 апреля, сообщил Кристиан Баумгартнер (Christian Baumgartner), президент Союза тяжелоатлетов Германии (BVDG).

Контекст

Допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, взявшего бронзу Игр в Пхёнчхане, оказались положительными. Последствия скандала могут выйти далеко за пределы керлинга. (20.02.2018)

В анализах российских спортсменов - призеров Игр в Пекине был обнаружен запрещенный к употреблению дегидрохлорметилтестостерон. IWF временно отстранила россиян от участия в соревнованиях. (24.08.2016)

Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) разработала критерии для участия в квалификационных олимпийских соревнованиях. Как следует из новых правил, не более одной женщины и одного мужчины смогут заявить на соревнования те национальные федерации, в отношении которых начиная с 2008 года было вынесено 20 или более решений по положительным допинг-пробам. Если подобных случаев было от 10 до 19, в заявку от соответствующей федерации смогут войти 2 женщины и 2 мужчины. В эту категорию, в частности, попали Украина, Турция, Молдавия, Греция, Иран и Индия.

Максимальное количество - восемь спортсменов (по четыре мужчины и женщины) - могут заявить те федерации, представители которых в отчетный период были пойманы на допинге менее десяти раз. 

Если два представителя какой-либо национальной федерации в Токио попадутся на допинге, на следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, будет дисквалифицирована вся федерация.

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    Автор: Илья Коваль


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