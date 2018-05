Руслана: Купила в Португалии симку, чтобы проголосовать за Мelovin

"Евровидение-2018": чего ожидать

Шансы Германии

Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.

Автор: Татьяна Вайнман