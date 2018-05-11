Руслана: Купила в Португалии симку, чтобы проголосовать за Мelovin

Перед финалом "Евровидения-2018" первая победительница конкурса от Украины Руслана в субботу, 12 мая, даст в центре Лиссабона концерт, посвященный ее проекту развития возобновляемой энергии. В интервью DW речь шла о конкурсе и о том, готова ли Руслана вновь участвовать в нем.
DW: Руслана, ты уже поздравила Мelovin c выходом в финал "Евровидения"?
Руслана: Я каждый раз очень рада, когда Украина поднимается на "Евровидении"не просто на какие-то высокие позиции в рейтингах, но и в симпатиях, в возможностях показать себя. Все считают, что в музыкальных батлах нужно подняться на высокие позиции. Но я общалась с моими друзьями. Они мне сказали, что болели за Бельгию, хотя она не вышла в финал.
Руслана не исключает возможность своего повторного участия в "Евровидении"
На "Евровидении" у каждого есть свой фаворит, который почему-то не проходит дальше. Но "Евровидение" - это мост между людьми, это энергия, которая передается. И я желаю каждой стране почувствовать это и не фиксироваться на топовых позициях, а на том, что есть возможность общения. Украина очень хорошо и достойно представлена в Лиссабоне: красивый парень, отличная песня. Я рада, что Мelovin прошел в финал.
- В таком случае кто был твой фаворит, который прошел или не прошел в финал?
- На этом конкурсе мне очень сложно определить фаворитов, потому что я не буду объективной, я слишком патриотична...
- Но за себя нельзя голосовать...
- Я знаю, но в Португалии, возможно, смогу проголосовать за моего артиста. Это тот редкий случай, когда я могу проголосовать за свою страну.
- То есть ты купила португальскую сим-карту?
- Да (смеется), у нас она есть, и мы это обязательно сделаем, как и другие украинцы, которые сейчас находятся в Португалии. Они будут едины в этом, как и другие национальные диаспоры в разных странах Европы. Я сужу по украинцам. Они собираются по всему миру, всегда следят за конкурсом и голосуют за своего артиста, болеют, как на футболе.
- 14 лет прошло с тех пор, как ты выиграла "Евровидение". Как изменился конкурс за это время?
- "Евровидение" очень сильно ударилось в экшн на сцене, чтобы там что-то происходило, чтобы "Шаттл" взлетел...
- Извини, но это мало отличается от твоего номера "Wild dances", с которым ты выиграла "Евровидение"...
- Я имею в виду визуальные эффекты. Это когда идет мощнейшая концентрация на пиротехнику, на свет, на экраны, такая, что мы теряем артиста. Мы иногда даже не видим его на сцене. И если бы камеры не выхватывали его, мы не видели бы его эмоции и энергию. Я хотела бы большей концентрации на артисте.
- Что касается содержания, тут есть какие-то изменения? Ведь на "Евровидении" в Лиссабоне звучит французская песня, в которой поется о судьбе девочки-беженки, есть итальянская против террора....
- Мне нравится такая тенденция. Мне хотелось бы, чтобы это стало социальным трендом. Если бы я сегодня принимала участие в "Евровидении", то у меня был трек, посвященный возобновляемой, чистой энергии.
Я нашла бы возможность послать мощный месседж, даже если бы это не была чистая "социалка". Так, как это делал Майкл Джексон, как Мадонна делает, и Стинг, и U2. Ведь артисты всегда чувствуют свое предназначение. Они выходят на сцену и чувствуют: это же огромная арена. И я либо о чем-нибудь там спою, либо спою о чем-то очень важном.
- Почему тогда не принимаешь второй раз участие в "Евровидении", как, например, в этом году победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак?
- Зреем, собираем энергию, мускулы наращиваем, чтобы больше были.
- То есть не исключено, что в скором времени Руслана примет участие в украинском национальном отборе, чтобы выиграть в нем и поехать на "Евровидение"?
- Я не скрываю того, что мне очень нравится этот батл. Я ищу возможности идти вперед и в то же время, если есть возможность где-то посоревноваться и понять, насколько твоя идея соответствует тому, что сегодня уже есть, то я обязательно такой возможностью воспользуюсь. Но мне не интересно делать это просто так, мне хочется это сделать зачем-то.
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Автор: Татьяна Вайнман