"Русал" будут спасать пассажиры российских авиакомпаний?

Во вторник, 17 апреля, Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала" в связи с внесением компании в санкционный список США. В самом "Русале" отказались прокомментировать происходящее и назвать объемы продукции, проходившие через LME. По словам экспертов, о критически значимых величинах речь не идет, однако косвенные последствия приостановки торговли будут весьма ощутимыми и уже дали о себе знать. О том, каково будущее алюминиевой компании и как ее будет спасать государство, - в материале DW.

Потеря капитализации "Русала"

6 апреля Минфин США включил ряд российский бизнесменов, в том числе основного владельца "Русала" Олега Дерипаску, в новый санкционный список. С этого дня американским гражданам и компаниям запрещены любые операции с фигурантами списка. Акции "Русала" начали рушиться на всех торговых площадках. Своего апогея падение достигло 16 апреля.

Олег Дерипаска (фото из архива)

"На бирже в Гонконге котировки опускались до 1,42 гонконгских доллара за штуку, то есть с момента попадания в "черный список" ценные бумаги "Русала" на этой площадке обесценились почти втрое", - сообщил DW эксперт-аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. На московской бирже благодаря падению курса рубля ситуация выглядит чуть мягче. Однако в общей сложности в рублевом эквиваленте с момента введения последних санкций "Русал" подешевел более чем на 40 процентов.

Каналов и рынков сбыта становится все меньше

Введение ограничений Лондонской биржей металлов 17 апреля не должно было стать критичным для компании, поскольку основные ее поставки идут не через биржу, а напрямую потребителям и трейдерам. Однако этот шаг со стороны LME нанес по "Русалу" иной удар. Крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили компанию прекратить отгрузку им алюминия. Ранее, после того, как агентства Moody's и Fitch отозвали рейтинги компании, ее крупнейший покупатель, швейцарский трейдер сырьевыми товарами Glencore, добился для себя права не исполнять обязательства по договорам.

Спрос на алюминий должны поддержать авиакомпании?

Алексей Калачев объясняет это тем, что взаимодействие с российской компанией "начало рассматриваться как "токсичное". Отметим, что японский рынок занимает третье место в экспорте алюминия из РФ. По словам аналитика, также под угрозой часть европейского и турецкий рынок (номер два в экспорте). Все это вдобавок к уже потерянному из-за санкций рынку США (первое место в экспорте алюминия из РФ с долей 27 процентов) представляет собой значительные риски для сбыта продукции компании.

Финансовое положение: опасность технического дефолта

Объем долга "Русала" по краткосрочным займам в прошлом году сократился почти вдвое, однако ряд финансовых показателей компании находятся на критическом уровне. Большая часть долга "Русала" - долгосрочные обязательства. На конец прошлого года они составляли 7,74 млрд долларов, в том числе 1,4 млрд приходилось на облигации компании.

"Судя по отчетности, обслуживание кредитов и облигаций в прошлом году обошлось 581 млн долларов. То есть, если бы не санкции, компания не испытывала бы проблем с долгом", - говорит эксперт "Финама". Проблема, по его словам, заключается в том, что более 90 процентов задолженности номинировано в долларах. "Отсюда и опасность технического дефолта, так как платежи могут быть заблокированы и не дойдут до получателей", - объясняет он.

Аналитик полагает, что компания будет обращаться за помощью и к банкам, и к государству, которое едва ли сможет пустить на самотек происходящее, поскольку "Русал" контролирует всю алюминиевую отрасль страны. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил о том, что правительство предоставит пострадавшим компаниям краткосрочную ликвидность. Вероятно, переговоры пройдут и со "Сбербанком" - одним из крупнейших кредиторов "Русала". Компания может, в частности, попросить о реструктуризации долга.

Cпасение за счет авиапрома?

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов полагает, что финансовая помощь "Русалу" была бы самым неэффективным способом решения его проблем: "Чистые деньги решают проблемы только в текущем моменте. Этот вариант предполагает, что "Русал" придется содержать в течение длительного периода на постоянной основе без экономической отдачи. Если кабинет Медведева выберет его, это покажет, насколько неэффективным является экономический блок правительства".

По мнению эксперта, для поддержания спроса на продукцию алюминиевой компании стоило бы не только искать новый выход на азиатские и южноамериканские рынки, но и активизировать деятельность российского авиапрома. "Например, может быть принята программа замены самолетов Boeing на российские лайнеры в российских авиалиниях", - считает Колташов.

Экономист не исключает, что это выльется в обязанность перевозчиков заменять выбывающие из парка иностранные самолеты на Sukhoi Superjet или другой российский самолет. "Это моментально увеличит спрос на алюминий", - уверен он. Колташов скептически настроен по отношению к возможностям резко нарастить объемы внутреннего рынка. По его мнению, "на это понадобятся годы".

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