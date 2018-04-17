 Россия пригрозила поставить режиму Асада ЗРК С-300 | Новости из Германии о России | DW | 20.04.2018
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Россия

Россия пригрозила поставить режиму Асада ЗРК С-300

После ударов по Сирии у российской стороны нет "моральных обязательств" воздержаться от поставки комплексов, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 (фото из архива)

Зенитно-ракетный комплекс С-300 (фото из архива)

Россия может поставить в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА "Новости" в пятницу, 20 апреля. Поставка ЗРК может усилить возможность контроля воздушного пространства Сирии, пишет агентство Reuters со ссылкой на военных экспертов.

Контекст

Германия отказывается от военного участия в гражданской войне в Сирии, но приветствует авиаудары по режиму Асада. Противоречие? Лишь относительное, считает Марсель Фюрстенау. (16.04.2018)

Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров. (12.04.2018)

По словам главы российского МИДа, после ударов по Сирии у Москвы больше нет "моральных обязательств" воздержаться от поставки ЗРК режиму Башара Асада. Подобные обязательства Россия взяла на себя, по словам Лаврова, около 10 лет назад по просьбе "известных партнеров".

По мнению главы российского МИДа, Дональд Трамп и его российский коллега не допустят прямой конфронтации между США и Россией. Ранее российская сторона в диалоге с представителями США обозначила "красную линию" в Сирии, отметил Лавров.

Удар в ответ на вероятную химатаку

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Атака стала ответом на сообщения о десятках жертв и пострадавших при химатаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:27

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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