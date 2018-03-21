Россия подготовила вопросы по отравлению Скрипаля | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018

В связи с делом об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия направила ряд конкретных вопросов в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в среду, 21 марта, по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно. "Мы будем добиваться ответов на все наши вопросы, эти вопросы самым подробным образом сформулированы, они имеются у руководства ОЗХО", - указал министр.
Российская сторона утверждает, что Лондон отказал Москве в доступе к материалам Скотланд-Ярда по делу Скрипаля. Россия предложила Великобритании "провести совместное расследование", сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Однако британская сторона отказала "без объяснения причин", отметил он в ходе брифинга для иностранных дипломатов в российском МИДе. Россия "точно не собирается" нести ответственность за подобные действия, добавил Ермаков.
Анализ вещества проведут в нескольких лабораториях
Эксперты ОЗХО во вторник прибыли в британскую военную научно-технологическую лабораторию "Портон-Даун" и приступили к анализу вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До прибытия в исследовательский центр инспекторы побывали также на месте происшествия в городе Солсбери, где взяли пробы.
Анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели, заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю. "По запросу британского правительства ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории", - сказал он. По его словам, как только образцы будут доставлены в Нидерланды, где располагается штаб-квартира ОЗХО, они будут разделены: одну часть будут проверять эксперты в Гааге, а другая будет направлена в другие аккредитованные организацией лаборатории. "Мы поделимся результатами с британским правительством", - сообщил глава ОЗХО.
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Место проишествия
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Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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В больнице в состоянии комы
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Обмен и британское гражданство
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Атмосфера в Солсбери
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Здесь нашли жертв отравления
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Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов