Россия подготовила вопросы по отравлению Скрипаля | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018

В связи с делом об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия направила ряд конкретных вопросов в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в среду, 21 марта, по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно. "Мы будем добиваться ответов на все наши вопросы, эти вопросы самым подробным образом сформулированы, они имеются у руководства ОЗХО", - указал министр.

Российская сторона утверждает, что Лондон отказал Москве в доступе к материалам Скотланд-Ярда по делу Скрипаля. Россия предложила Великобритании "провести совместное расследование", сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Однако британская сторона отказала "без объяснения причин", отметил он в ходе брифинга для иностранных дипломатов в российском МИДе. Россия "точно не собирается" нести ответственность за подобные действия, добавил Ермаков.

Анализ вещества проведут в нескольких лабораториях

Эксперты ОЗХО во вторник прибыли в британскую военную научно-технологическую лабораторию "Портон-Даун" и приступили к анализу вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До прибытия в исследовательский центр инспекторы побывали также на месте происшествия в городе Солсбери, где взяли пробы.

Анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели, заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю. "По запросу британского правительства ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории", - сказал он. По его словам, как только образцы будут доставлены в Нидерланды, где располагается штаб-квартира ОЗХО, они будут разделены: одну часть будут проверять эксперты в Гааге, а другая будет направлена в другие аккредитованные организацией лаборатории. "Мы поделимся результатами с британским правительством", - сообщил глава ОЗХО.

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