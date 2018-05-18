 Россия оплатила частный самолет немецким правопопулистам | Новости из Германии о Германии | DW | 21.05.2018
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Германия

Россия оплатила частный самолет немецким правопопулистам

Поездка трех депутатов от "Альтернативы для Германии" в Москву на частном самолете обошлась не менее чем в 25 тысяч евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Маркус Претцелль и Фрауке Петри

Маркус Претцелль и Фрауке Петри

Российская сторона заплатила не менее 25 тысяч евро за перелет на частном самолете трех политиков правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, речь идет о поездке в Москву в феврале 2017 года Фрауке Петри (Frauke Petry), Маркуса Претцелля (Marcus Pretzell) и Юлиана Флака (Julian Flak). Двое участников поездки уже подтвердили изданию ее детали. Это первый доказанный случай масштабного финансового вливания в "Альтернативу для Германии" со стороны России, пишет FAZ.

Контекст

В ФРГ новый скандал вокруг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Один из ее политиков высказался против общеевропейского проекта "Камни преткновения". (20.02.2018)

Совет старейшин бундестага может проверить, как финансировалась поездка в Сирию ряда депутатов от партии "Альтернатива для Германии", у которых состоялась встреча с доверенным лицом Асада - шейхом Ахмадом Хассуном. (07.03.2018)

Политики, которые во время поездки в Москву являлись депутатами Европарламента и земельного парламента в Нижней Саксонии, должны были официально сообщить об источниках финансирования поездки в парламентские службы, однако, этого не сделали.

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Рёттген (Robert Röttgen) потребовал объяснений от АдГ. "За каким депутатом земельного или федерального парламента российская сторона послала бы частный самолет и заплатила бы 25 тысяч евро!" - заявил он. Фрауке Петри и Маркус Претцелль на данный момент не являются членами АдГ. Юлиан Флак продолжает оставаться членом партии.

Депутаты от АдГ ранее посетили Сирию

Ранее Берлин подверг жесткой критике поездку в Сирию ряда депутатов от АдГ. "Сирийский режим ежедневно демонстрирует, насколько бесчеловечно обращается со своим собственным населением", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 7 марта, в Берлине.

По его словам, сирийский президент Башар Асад несет ответственность за страдания ни в чем не повинных мирных жителей. "Тот, кто заискивает перед этим режимом, сам себя дискредитирует", - добавил Зайберт.

В марте ряд депутатов бундестага и ландтагов от АдГ встретились в Дамаске с муфтием Сирии шейхом Ахмадом Хассуном. Помимо прочего, политики обсуждали возвращение сирийских беженцев домой, а также отделение церкви от государства. В самой АдГ заявляют, что это была частная поездка, которая позволила бы "собрать сведения о гуманитарной ситуации в Сирии".

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    Автор: Ирина Филатова



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