Россия обязала Лондон привести число дипломатов к паритету

Россия потребовала от Великобритании в течение одного месяца привести численность персонала британских дипучреждений в РФ в соответствие со штатом российских дипучреждений в Великобритании. Соответствующее предписание передано британскому послу в Москве Лори Бристоу, который в пятницу, 30 марта, был вызван в МИД России.
В сообщении, выложенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что Бристоу был заявлен решительный протест по поводу "инспирированной" Лондоном "безосновательной высылки" российских дипломатов из целого ряда государств.
Как отмечается в документе, британский посол был проинформирован о том, что "в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".
Взаимная высылка дипломатов
Ранее британские власти выслали 23 российских дипломата на фоне скандала об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возлагает ответственность за это преступление на Россию. Москва настаивает на своей невиновности, указывая при этом на отсутствие конкретных улик против России. В конфликте между Великобританией и Россией десятки стран, однако, встали на сторону Лондона. В начале около 30 государств в знак солидарности с Британией выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Россия отреагировала зеркально.
В связи с требованием МИД России о приведении численности британского дипперсонала к паритету, британский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что Лондон не будет раскрывать информацию о штате своих дипучреждений в РФ. "Стандартная практика МИД Великобритании - не разглашать количество сотрудников дипмиссий из соображений безопасности", - пояснил он.
Лондон: Действия России достойны сожаления
МИД Великобритании назвал реакцию России на высылку ее дипломатов "достойной сожаления", отметив, что Москва "нарушила международное право, отравив бывшего российского агента и его дочь на британской территории". "Это достойно сожаления, но в свете прежнего поведения России, мы ожидали такого ответа", - сказала представитель МИД в Лондоне.
Касательно "дела Скрипаля" представитель отметила, что "нет никакого альтернативного заключения кроме того, что к этому преступлению причастно российское государство". Она обвинила Россию в вопиющем нарушении международного права и конвенции о запрещении химического оружия, добавив, что "действия государств во всем мире продемонстрировали глубину международной обеспокоенности" по этому поводу.
Смотрите также:
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Место проишествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов