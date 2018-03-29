 Россия обязала Лондон привести число дипломатов к паритету | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2018
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Россия

Россия обязала Лондон привести число дипломатов к паритету

Численность сотрудников британских дипучреждений в РФ должна быть приведена в соответствие со штатом российских дипучреждений в Великобритании в течение месяца, заявил МИД России.

Здание британского посольства в Москве

Здание британского посольства в Москве

Россия потребовала от Великобритании в течение одного месяца привести численность персонала британских дипучреждений в РФ в соответствие со штатом российских дипучреждений в Великобритании. Соответствующее предписание передано британскому послу в Москве Лори Бристоу, который в пятницу, 30 марта, был вызван в МИД России.

В сообщении, выложенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что Бристоу был заявлен решительный протест по поводу "инспирированной" Лондоном "безосновательной высылки" российских дипломатов из целого ряда государств.

Как отмечается в документе, британский посол был проинформирован о том, что "в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".

Взаимная высылка дипломатов

Ранее британские власти выслали 23 российских дипломата на фоне скандала об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возлагает ответственность за это преступление на Россию. Москва настаивает на своей невиновности, указывая при этом на отсутствие конкретных улик против России. В конфликте между Великобританией и Россией десятки стран, однако, встали на сторону Лондона. В начале около 30 государств в знак солидарности с Британией выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Россия отреагировала зеркально.

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В связи с требованием МИД России о приведении численности британского дипперсонала к паритету, британский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что Лондон не будет раскрывать информацию о штате своих дипучреждений в РФ. "Стандартная практика МИД Великобритании - не разглашать количество сотрудников дипмиссий из соображений безопасности", - пояснил он.

Лондон: Действия России достойны сожаления

МИД Великобритании назвал реакцию России на высылку ее дипломатов "достойной сожаления", отметив, что Москва "нарушила международное право, отравив бывшего российского агента и его дочь на британской территории". "Это достойно сожаления, но в свете прежнего поведения России, мы ожидали такого ответа", - сказала представитель МИД в Лондоне.

Касательно "дела Скрипаля" представитель отметила, что "нет никакого альтернативного заключения кроме того, что к этому преступлению причастно российское государство". Она обвинила Россию в вопиющем нарушении международного права и конвенции о запрещении химического оружия, добавив, что "действия государств во всем мире продемонстрировали глубину международной обеспокоенности" по этому поводу.

Из каких стран и сколько российских дипломатов выслано

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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