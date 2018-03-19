Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2018

Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке "нереально". Интервью министра Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан было опубликовано в субботу, 17 марта, на сайте российского МИДа.

По мнению Лаврова, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия, и Россия будет придерживаться пунктов именно этого документа. Министр отметил, что на обстановку в мире влияют "вооружения в неядерном исполнении", "пресловутая система ПРО" и другие факторы.

Многосторонний Договор о запрещении ядерного оружия был утвержден в ООН в июле 2017 года. Ядерные державы, включая Россию и США, не принимали участия в переговорах. Договор должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день его ратифицировали пять государств и еще 57 - подписали.

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