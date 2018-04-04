 Россия не выполнила более 2000 вердиктов ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2018
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Россия

Россия не выполнила более 2000 вердиктов ЕСПЧ

Против России и Турции ЕСПЧ вынес в прошлом году наибольше число приговоров. Россия выплатила по решению Страсбургского суда больше компенсаций, чем другие страны Совета Европы.

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Россия и Турция возглавляют список стран, не выполнивших приговоры Европейского суда по правам человека, говорится в докладе по итогам 2017 года, представленном в среду, 4 апреля, в Страсбурге Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ). Согласно докладу, в России ждут разрешения более 2000 дел, связанных с нарушением прав человека. В Турции – более 1500. В целом же число неисполненных приговоров ЕСПЧ в 47 государствах, входящих в Совет Европы, сократилось.

Контекст

Суд присудил многотысячные компенсации десятерым бывшим сотрудникам ФСБ и военнослужащим. (27.03.2018)

По информации "Коммерсанта", в Страсбург направлен коллективный меморандум заявителей по делу об "иностранных агентах". (13.03.2018)

Законы в России направлены не на защиту прав граждан, а на постоянное увеличение полномочий институтов власти и избирательного наказания неугодных и несогласных, считает Александр Плющев. (10.12.2017)

Ситуация с невыполнением решении суда в России и Турции связано с тем, что в прошлом году против этих стран ЕСПЧ вынес наибольшее число вердиктов за нарушение прав человека. По сравнению с другими членами СЕ, Россия в 2017 году выплатила наибольшую сумму компенсаций пострадавшим - 14,6 миллиона евро. Турция заняла третье место после Италии, выплатив 11,6 миллиона евро компенсаций.

КМСЕ занимает ключевое место в системе органов Совета Европы, поскольку он уполномочен выступать и принимать решения от имени организации. Важной функцией КМСЕ является контроль за выполнением решений ЕСПЧ. Комитет может, например, призвать правительства стран изменить законодательство, улучшить условия содержания в тюрьмах, снизить уровень насилия со стороны правоохранительных органов. При этом не установлен срок, в течение которого страны обязаны выполнить рекомендации КМСЕ. Страны, часто игнорирующие рекомендации комитета, в крайнем случае могут быть исключены из Совета Европы, однако за всю историю организации этого ни разу не случилось. 

Infografik Top 10 Länder Beschwerden Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

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    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

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    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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Контекст

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