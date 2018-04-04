Россия не выполнила более 2000 вердиктов ЕСПЧ

Россия и Турция возглавляют список стран, не выполнивших приговоры Европейского суда по правам человека, говорится в докладе по итогам 2017 года, представленном в среду, 4 апреля, в Страсбурге Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ). Согласно докладу, в России ждут разрешения более 2000 дел, связанных с нарушением прав человека. В Турции – более 1500. В целом же число неисполненных приговоров ЕСПЧ в 47 государствах, входящих в Совет Европы, сократилось.

Ситуация с невыполнением решении суда в России и Турции связано с тем, что в прошлом году против этих стран ЕСПЧ вынес наибольшее число вердиктов за нарушение прав человека. По сравнению с другими членами СЕ, Россия в 2017 году выплатила наибольшую сумму компенсаций пострадавшим - 14,6 миллиона евро. Турция заняла третье место после Италии, выплатив 11,6 миллиона евро компенсаций.

КМСЕ занимает ключевое место в системе органов Совета Европы, поскольку он уполномочен выступать и принимать решения от имени организации. Важной функцией КМСЕ является контроль за выполнением решений ЕСПЧ. Комитет может, например, призвать правительства стран изменить законодательство, улучшить условия содержания в тюрьмах, снизить уровень насилия со стороны правоохранительных органов. При этом не установлен срок, в течение которого страны обязаны выполнить рекомендации КМСЕ. Страны, часто игнорирующие рекомендации комитета, в крайнем случае могут быть исключены из Совета Европы, однако за всю историю организации этого ни разу не случилось.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

