 Россия не вошла в тройку худших в допинговом рейтинге WADA | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.04.2018
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Мир

Россия не вошла в тройку худших в допинговом рейтинге WADA

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы.

Russland Doping (picture-alliance/AP Photo/L. Jin-man)

Итальянские спортсмены и тренеры чаще других были уличены в нарушениях антидопинговых правил в 2016 году. За ними следуют атлеты из Франции и США, Россия - на шестом месте. Об этом сообщается в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на сайте организации в среду, 25 апреля.

По данным агентства, всего в 2016 году было зафиксировано около 1600 нарушений антидопинговых правил, совершенных представителями 117 стран в 112 различных видах спорта. В общей сложности специалисты WADA провели лабораторные анализы порядка 230 тысяч допинг-проб, более 600 подозрительных случаев все еще находятся на стадии расследования.

69 инцидентов с участием спортсменов из РФ

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Как отмечается в докладе, больше всего нарушений выявлено в легкой атлетике (205). Вторую и третью строчки занимают представители бодибилдинга (183) и велоспорта (165). За ними следуют тяжелоатлеты и футболисты (116 и 79 нарушений соответственно).

Согласно данным WADA, лидеры списка - итальянцы - в 2016 году нарушили антидопинговые правила 147 раз. На второй месте значатся французы (86 нарушений), а на третьем - американцы (76 нарушений). 

В свою очередь российские атлеты делят шестое место со спортсменами из Индии: у обеих стран по 69 инцидентов, связанных с употреблением запрещенных препаратов. Чаще всего россияне попадались на применении допинга в 2016 году в таких видах спорта, как легкая атлетика и велоспорт, сказано в отчете. При этом стоит отметить, что в 2015 году Россия была безусловным лидером рейтинга WADA. Тогда положительные допинг-пробы были обнаружены у 176 спортсменов из РФ.

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Ссылки в интернете

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016_adrvs_report_web_release_april_2018_0.pdf

Аудио- и видеофайлы по теме

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