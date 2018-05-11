 Россия не будет поставлять Сирии комплексы С-300 | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2018
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Россия

Россия не будет поставлять Сирии комплексы С-300

Помощник Путина сообщил, что РФ не будет поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что этот шаг не стоит связывать с визитом израильского премьера в Москву.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 (фото из архива)

Зенитно-ракетный комплекс С-300 (фото из архива)

Россия не планирует поставлять официальному Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом в пятницу, 11 мая, в интервью российской газете "Известия" сообщил Владимир Кожин, помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству. По словам Кожина, у вооруженных сил Сирии есть "все, что надо". Российские эксперты, чье мнение также приводит издание, полагают, что если поставка С-300 и состоится, то на "некоммерческой основе".

Контекст

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После ударов по Сирии у российской стороны нет "моральных обязательств" воздержаться от поставки комплексов, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. (20.04.2018)

В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что, вопреки ранее появившимся предположениям, опровержение поставок С-300 в Сирию не связано с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам Пескова, увязывать это с фактом встречи Нетаньяху с Путиным "технически неверно".

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о вероятности поставок С-300 сирийскому правительству после ракетных ударов США и Великобритании в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. По мнению Лаврова, у России после ударов по Сирии больше нет "моральных обязательств" воздерживаться от поставок С-300 режиму Башара Асада.

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    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

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  • Тереза Мэй

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  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

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    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

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  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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