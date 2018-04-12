Россия может ограничить ввоз табака, алкоголя и лекарств из США

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций внесли законопроект об ответных действиях России на новые санкции США. Документ будет вынесен на обсуждение на внеочередном заседании Совета Государственной думы 16 апреля, сообщил Володин в пятницу, 13 апреля.

Законопроект будет также направлен для рассмотрения в регионы и будет обсуждаться с экспертами и правительством РФ. После этого, по словам Володина, он будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании Госдумы. По данным СМИ, обсуждение проекта в парламенте может пройти 8 мая.

Документ под названием "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" предполагает предоставление правительству РФ полномочий по введению ряда мер экономического и политического характера, пояснил далее спикер российского парламента.

Ограничения на ввоз алкоголя, табака, медикаментов и продуктов питания

Между тем вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что законопроект содержит меры, ограничивающие ввоз в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья, медикаментов и продуктов питания.

Кроме того, предполагается блокировать сотрудничество с США в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, указал он далее. В настоящее время РФ экспортирует в США, в частности, жидкостные ракетные двигатели РД-180/181 производства НПО "Энергомаш", используемые на ракетах-носителях "Антарес" и "Атлас-5".

Одновременно в законопроекте предоставляется правительству возможность добавлять в санкционный список "любые иные товары, произведенные в США и иных иностранных государствах", цитирует документ "Интерфакс".

Также речь идет о запрете участия американских компаний в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества и запрете либо ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения. Данные ограничения, по словам Мельникова, могут быть введены не только в отношении США, но и других стран, поддерживающих американские санкции. Планируется полностью или частично запретить гражданам США и американским компаниям вывозить из России продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

Дума может легализовать производство пиратской продукции

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что депутаты хотят разрешить производство американских товаров без разрешения правообладателей. "То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи обеспечиваются именно правом интеллектуальной собственности, мы наносим удар по этому праву", - пояснил он.

США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе миллиардер Олег Дерипска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Штрафные меры наложены также на "Русал" и еще 13 российских компаний.

Все находящиеся на территории США активы компаний и частных лиц, попавших под санкции, будут заморожены. Американцам также запрещается вести какой-либо бизнес с теми, кто занесен в санкционные списки.

Глава Минфина США Стивен Мнучин пояснил, что санкции не связаны с конкретными правонарушениями, а введены в ответ на "вредоносную деятельность России". Речь идет о наказании Москвы за все ее деяния последнего времени, включая аннексию Крыма, поддержку сирийского режима и попытки подорвать западную демократию.

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