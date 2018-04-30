 Россия лишилась крупных биатлонных турниров | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2018
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Россия

Россия лишилась крупных биатлонных турниров

В России, согласно календарю IBU, в будущем сезоне не будет проведено ни одного соревнования: этапы Кубка мира и Кубка IBU примут другие страны.

Биатлонист

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный календарь на сезон 2018-2019 годов. Как следует из документа, появившегося во вторник, 1 мая, на сайте IBU, в России не будет проведено ни одного соревнования: этапы Кубка мира и Кубка IBU примут Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия.

Таким образом, IBU выполнил указание Всемирного антидопингового агентства (WADA), запретившего проводить международные турниры в тех странах, в которых нет полноценно действующих национальных антидопинговых агентств. Российское антидопинговое агентство  было лишено аккредитации WADA 9 ноября 2015 года на основании отчета комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике, и его лицензия до сих пор не восстановлена.

В нынешнем сезоне Тюмень принимала этап Кубка мира, а этапы Кубка IBU прошли в Увате и Ханты-Мансийске. Кроме того, в Чайковском состоялся чемпионат мира по летнему биатлону.
 

Допинг-скандал в IBU

В то же время сам IBU некоторое время назад оказался в центре международного скандала. Австрийская Центральная генпрокуратура, занимающаяся хозяйственными и коррупционными преступлениями, начала расследование в отношении многолетнего главы IBU Андерса Бессеберга и экс-генсекретаря организации Николь Реш (Nicole Resch). Фигурантами расследования являются также некоторые российские спортсмены и тренеры. Бессеберг и Реш подозреваются в том, что с 2011 года скрыли 65 случаев применения допинга российскими спортсменами - в том числе в ходе чемпионата мира по биатлону в Австрии в 2017 году.

Бессеберг, по мнению WADA, вел себя по отношению к России "невероятно лояльно" и оказывал ей поддержку. Организация подозревает его в принятии взяток также в виде охотничьих туров по России и услуг проституток.  Кроме того, предполагается, что функционеры IBU получили до 100 тысяч евро за то, что проголосовали за Тюмень как место проведения ЧМ по биатлону в 2021 году. 

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  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

IBU не накажет биатлонистов за бойкот этапа в Тюмени

Международный союз биатлонистов не будет применять санкции к спортсменам, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. (08.03.2018)  

Сборная Норвегии по биатлону может бойкотировать соревнования в Тюмени

Норвегия вместе с Великобританией и Чехией требуют снять с соревнований всех биатлонистов РФ, уличенных в допинге. Решение Международного союза биатлонистов ожидается 22 декабря. (22.12.2016)  

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону

Ряд национальных сборных пригрозили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. В результате Союз биатлонистов России отказался от проведения этого этапа. (22.12.2016)  

Руководство IBU обвиняют в покрытии допинга в российском биатлоне

В Австрии идет расследование против экс-руководства Международного союза биатлонистов. Бессеберг, предположительно, брал взятки в виде охотничьих туров по РФ и услуг проституток, сообщает WADA. (16.04.2018)  

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Календарь соревнований IBU на 2018-2019 годы

Аудио- и видеофайлы по теме

Начало Олимпиады, или Болеем возле туалета - "Заповедник"  

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