 Россия и Армения намерены расширить сотрудничество | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2018
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Россия

Россия и Армения намерены расширить сотрудничество

В Сочи состоялась первая встреча Владимира Путина и нового "народного" премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Москва и Ереван намерены сохранить высокий уровень сотрудничества между двумя странами и после политических изменений, произошедших в Армении. Об этом было заявлено на прошедшей в понедельник, 14 мая, в Сочи в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета встрече президента России Владимира Путина и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Контекст

Жестко подавляя любые выступления, российская власть показывает: так, как в Армении, здесь не получится. Но при этом ведет себя так, будто хочет, чтобы было, как на Украине, считает Александр Плющев. (06.05.2018)

В парламенте Армении состоялось второе голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ряд депутатов от правящей партии проголосовали за оппозиционера - лидера уличных протестов. (08.05.2018)

Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении, "удастся не только сохранить, но и приумножить". Он напомнил, что Москва является ведущим торгово-экономическим партнером Еревана, на ее долю приходится более 25 процентов товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35 процентов всех инвестиций в экономику этой страны.

Пашинян в свою очередь заявил, что в Армении никто никогда не ставил под сомнение стратегическую важность отношений между двумя странами. Он выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией в военно-технической отрасли.

Никола Пашинян сталпремьер-министром Армении  8 мая в результате массовых протестов, приведших к отставке Сержа Саргсяна с поста главы правительства. Протесты начались 13 апреля после избрания бывшего президента страны Саргсяна премьер-министром. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления в республике с президентской на парламентскую.

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  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

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    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

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    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

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  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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В Армении выбрали Пашиняна и перемены, а в России Путин выбрал Медведева - DW Новости

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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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