 Россия запросила заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Заседание в Совбезе ООН в связи с отравлением Сергея Скрипала может состояться уже 5 апреля. Российская сторона настаивает на том, чтобы сессия прошла в открытом режиме.

Заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН (фото из архива, март 2018 года)

Россия в среду, 4 апреля, запросила провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и письмом, направленным 13 марта премьером Великобритании Терезой Мэй этому постоянному органу всемирной организации. В своем послании глава британского правительства отмечала, что причастность России к атаке в Солсбери "весьма вероятна".

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Заседание было предложено провести 5 апреля в 15:00 по местному времени (22:00 мск), сообщил постпред РФ Василий Небензя. Российская сторона настаивает на том, чтобы сессия прошла в открытом режиме.

В среду, 4 апреля, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России о новом расследовании инцидента с отравлением. Москва призывала создать независимую комиссию экспертов под эгидой Исполнительного совета ОЗХО, которая будет заниматься делом об отравлении Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Россия предлагала расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с британскими властями. На заседании Исполнительного совета ОЗХО представитель Великобритании заявил, что не будет проводить совместного расследования с Москвой, потому что российские власти - основные подозреваемые по этому делу.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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