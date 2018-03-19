 Россия заблокировала заседание Совбеза ООН о правах человека в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018
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Мир

Россия заблокировала заседание Совбеза ООН о правах человека в Сирии

"Права человека не являются предметом компетенции Совбеза ООН", - под таким предлогом Россия заблокировала посвященное правам человека в Сирии заседание. Ее поддержал Китай.

Разрушения в Восточной Гуте

Россия и Китай в понедельник, 19 марта, заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии.

"Мы не видим никаких оснований для проведения данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом компетенции Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Контекст

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Заседание, на котором ожидалось выступление верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, пытались инициировать Франция и шесть других членов Совбеза.

"Совбез должен обладать всей необходимой информации для понимания того кризиса, за которым он наблюдает, включая ситуацию с правами человека", - заявил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр.

Погибли 15 детей

Между тем, по информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), накануне в Восточной Гуте - контролируемом повстанцами пригороде Дамаска - от воздушного налета сирийской авиации погибли 15 детей. Они прятались в школьном подвале.

Та же организация сообщила, что за время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

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    Автор: Павел Лось


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