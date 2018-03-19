Россия заблокировала заседание Совбеза ООН о правах человека в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018

Россия и Китай в понедельник, 19 марта, заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии.

"Мы не видим никаких оснований для проведения данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом компетенции Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Заседание, на котором ожидалось выступление верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, пытались инициировать Франция и шесть других членов Совбеза.

"Совбез должен обладать всей необходимой информации для понимания того кризиса, за которым он наблюдает, включая ситуацию с правами человека", - заявил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр.

Погибли 15 детей

Между тем, по информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), накануне в Восточной Гуте - контролируемом повстанцами пригороде Дамаска - от воздушного налета сирийской авиации погибли 15 детей. Они прятались в школьном подвале.

Та же организация сообщила, что за время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте В регионе лишь два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России. Автор: Павел Лось

