Россия вышлет более 50 британских дипломатов

Россия намерена выслать более 50 британских дипломатов. Об этом агентству Reuters заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу, 31 марта. По ее словам, таким образом будет достигнут паритет в количестве сотрудников диппредставительств России и Великобритании.
"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - заявила Захарова агентству "Интерфакс". На своей странице в Facebook она написала, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств этой страны в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.
Лондон закроет российское торгпредство?
Ранее Великобритания заявила о высылке 23 российских дипломатов. Также в субботу стало известно, что Лондон может закрыть торговое представительство России, которое в правительстве Королевства считают "шпионским логовом", написал The Telegraph со ссылкой на информированный источник.
Дипломатический скандал между Россией с одной стороны и целым рядом западных стран с другой произошел на фоне скандала об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Лондон обвиняет Москву в этом преступлении. Россия настаивает на своей невиновности и указывает на отсутствие каких-либо конкретных улик против нее. Десятки западных стран встали на сторону Великобритании и выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Россия пообещала ввести зеркальные санкции.
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Место происшествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов