 Россия вышлет более 50 британских дипломатов | Новости из Германии о России | DW | 31.03.2018
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Россия

Россия вышлет более 50 британских дипломатов

Таким образом будет достигнут паритет между Москвой и Лондоном в количестве дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова

Россия намерена выслать более 50 британских дипломатов. Об этом агентству Reuters заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу, 31 марта. По ее словам, таким образом будет достигнут паритет в количестве сотрудников диппредставительств России и Великобритании.

"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", - заявила Захарова агентству "Интерфакс". На своей странице в Facebook она написала, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств этой страны в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

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Лондон закроет российское торгпредство?

Ранее Великобритания заявила о высылке 23 российских дипломатов. Также в субботу стало известно, что Лондон может закрыть торговое представительство России, которое в правительстве Королевства считают "шпионским логовом", написал The Telegraph со ссылкой на информированный источник.

Дипломатический скандал между Россией с одной стороны и целым рядом западных стран с другой произошел на фоне скандала об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон обвиняет Москву в этом преступлении. Россия настаивает на своей невиновности и указывает на отсутствие каких-либо конкретных улик против нее. Десятки западных стран встали на сторону Великобритании и выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Россия пообещала ввести зеркальные санкции.

Infografik Karte Ausweisung russischer Diplomaten Stand 18 03 29 RUS

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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