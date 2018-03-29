 Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2018
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Россия

Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Петербурге

В МИД РФ вызван посол США в Москве Хантсман, которому изложено содержание ответных мер России в отношении США. Лавров заявил, что зеркальные меры будут приняты в отношении всех стран, выславших российских дипломатов.

Здание генконсульства США в Петербурге

Здание генконсульства США в Петербурге

На фоне скандала об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в четверг, 29 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге", - сказал Лавров.

Американским дипломатам предписано покинуть пределы РФ до 5 апреля. Конкретно персонами нон грата объявлены 58 американских дипломатов в Москве и два сотрудника американского генконсульства в Екатеринбурге. Что касается генконсульства США в Санкт-Петербурге, то ему предписано прекратить работу через два дня.

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Зеркальный ответ

Лавров добавил, что Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов. Взаимные высылки дипломатов происходят на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания возлагает ответственность за это преступление на Россию. Москва настаивает на своей невиновности, указывая при этом на отсутствие конкретных улик против России.

В конфликте между Великобританией и Россией десятки стран, однако, встали на сторону Лондона. В начале недели 26 государств в знак солидарности с Британией выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Только США объявили о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Страны, выславшие российских дипломатов

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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