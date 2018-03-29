 Россия высылает из посольства ФРГ четырех экспертов в сфере безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Россия высылает из посольства ФРГ четырех экспертов в сфере безопасности

Москву должны покинуть представители Федерального ведомства по уголовным делам и Федеральной разведывательной службы. Кроме того, Россия высылает двух представителей военного ведомства.

МИД РФ (фото из архива)

МИД РФ (фото из архива)

Россия высылает четырех немецких дипломатов. В их числе - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND), сообщает в субботу, 31 марта, агентство dpa. Между тем, представитель BKA заявила, что среди высылаемых дипломатов нет сотрудников ведомства. Официальные комментарии о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Контекст

Выслать российских дипломатов было верным решением Трампа. Президент США поддержал европейских партнеров Вашингтона. Впрочем, не совсем по своей воле, считает Михаэль Книгге. (27.03.2018)

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Руководитель немецкой разведки Бруно Каль не ждет улучшения отношений с Москвой. Усматривая в России потенциальную угрозу, он призывает налаживать с ней тесные связи. (15.11.2017)

Кроме того, из России будут высланы два представителя  военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией, отмечает агентство.

Ранее Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипаля. Российские дипломаты должны покинуть страну до понедельника, 2 апреля. Высылка не означает сокращение численности персонала посольства РФ в Берлине, поскольку на открытые вакансии набирают новых сотрудников.

Зеркальный ответ на высылку

Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

Десятки западных стран встали на сторону Великобритании и выслали в общей сложности около 150 российских дипломатов. Россия пообещала ввести зеркальные санкции. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова объявила о высылке 50 британских дипсотрудников.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 14:34

Усиление скандала с дипломатами: что говорят в Германии – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Усиление скандала с дипломатами: что говорят в Германии – DW Новости  

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы  

Лондон может закрыть торговое представительство России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно