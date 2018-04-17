Россия временно продлила разрешение авиакомпаниям США на пролеты над РФ

Россия в ночь на среду, 18 апреля, продлила на два дня срок действия соглашение между авиакомпаниями США и российским правительством о пролете над территорией РФ. Текущий договор истек в ночь на 18 апреля. Как заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт, представители американского внешнеполитического ведомства провели встречу с руководством авиакомпаний, чтобы предотвратить "любые срывы" в авиасообщение,

По словам Науэрт, ранее российская сторона отменила намеченную встречу в Вашингтоне, на которой предполагалось обсудить продление соглашения. Представитель Госдепа добавила, что некоторые авиакомпании США начали планировать резервные маршруты для своих полетов, не дожидаясь решения Москвы.

В российском Минтрансе заявили, что РФ направила письмо в американские органы с требованием отложить заседание. При этом российский источник сказал, что это не означает, что полеты будут остановлены. Представитель руководства одной из авиакомпаний США. которого цитирует агентство Reuters, пояснил, что перевозчики "всегда готовятся к непредвиденным обстоятельствам, однако надежда, что не произойдет никаких операционных сбоев, остается достаточно большой".

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