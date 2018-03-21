Россия внесла ″Фонд Маршалла″ в список ″нежелательных организаций″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2018

Деятельность "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" запрещена на территории России, а за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы.
Министерство юстиции РФ внесло международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF), учрежденную в годы холодной войны по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), в список "нежелательных организаций". Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте ведомства.
Теперь она, согласно закону, обязана прекратить деятельность на территории России, а за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы. В этот реестр российские власти вносят организации, причастные, по их мнению, "к нарушениям основополагающих прав и свобод человека", а также прав граждан РФ.
Офис фонда Маршалла уведомления из Минюста РФ не получал
В "Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне сообщили, что фонд не получал официального уведомления о внесении в список "нежелательных организаций" в России. "У GMF нет ни офисов, ни сотрудников в России. Деятельность фонда по укреплению трансатлантических отношений в поддержку ценностей демократии, прав человека и верховенства права будет продолжена", - говорится в пресс-релизе, опубликованном 21 марта.
Генпрокуратура РФ признает нежелательными те иностранные НКО, которые, по ее оценке, угрожают основам конституционного строя и безопасности России. Президент страны Владимир Путин подписал закон о "нежелательных организациях" в мае 2015 года.
В июле 2017 года в перечень был внесен Черноморский фонд регионального сотрудничества, учрежденный "Германским фондом Маршалла".
The German Marshall Fund of the United States изначально создавался для сближения Европы и США. Целью организации является "укрепление трансатлантического сотрудничества по региональным, национальным и глобальным вопросам в духе плана Маршалла". Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, открыты отделения в Брюсселе, Варшаве, Анкаре, Париже, Берлине и в ряде других городов.
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