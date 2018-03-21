 Россия внесла ″Фонд Маршалла″ в список ″нежелательных организаций″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Россия внесла "Фонд Маршалла" в список "нежелательных организаций"

Деятельность "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" запрещена на территории России, а за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы.

Листок с подписью иностранный агент

Министерство юстиции РФ внесло международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF), учрежденную в годы холодной войны по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), в список "нежелательных организаций". Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте ведомства.

Контекст

Минюст России готовится регистрировать СМИ как "иностранных агентов" и называет эту меру зеркальным ответом на действия США против российского телеканала RT. Но все не так просто. (21.11.2017)

Уже пять лет российские НКО с зарубежным финансированием обязаны регистрироваться как "иностранные агенты". Несмотря на клеймо, многие продолжают работать. DW подводит итоги. (21.11.2017)

Теперь она, согласно закону, обязана прекратить деятельность на территории России, а за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы. В этот реестр российские власти вносят организации, причастные, по их мнению, "к нарушениям основополагающих прав и свобод человека", а также прав граждан РФ.

Офис фонда Маршалла уведомления из Минюста РФ не получал 

В "Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне сообщили, что фонд не получал официального уведомления о внесении в список "нежелательных организаций" в России. "У GMF нет ни офисов, ни сотрудников в России. Деятельность фонда по укреплению трансатлантических отношений в поддержку ценностей демократии, прав человека и верховенства права будет продолжена", - говорится в пресс-релизе, опубликованном 21 марта.

Генпрокуратура РФ признает нежелательными те иностранные НКО, которые, по ее оценке, угрожают основам конституционного строя и безопасности России. Президент страны Владимир Путин подписал закон о "нежелательных организациях" в мае 2015 года.

В июле 2017 года в перечень был внесен Черноморский фонд регионального сотрудничества, учрежденный "Германским фондом Маршалла".

The German Marshall Fund of the United States изначально создавался для сближения Европы и США. Целью организации является "укрепление трансатлантического сотрудничества по региональным, национальным и глобальным вопросам в духе плана Маршалла". Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, открыты отделения в Брюсселе, Варшаве, Анкаре, Париже, Берлине и в ряде других городов.
 

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:02

Особенности национальной борьбы с "иноагентами" в РФ – DW Новости

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз фонда Маршалла от 21 марта

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы Путина: "иностранному агенту" заткнули рот - DW Новости  

Особенности национальной борьбы с "иноагентами" в РФ – DW Новости  

Пять лет новому закону об НКО: каково быть "иностранным агентом" в России  

Самые читаемые

Россия анонсировала ответные меры на санкции США  

Вил Мирзаянов о деле Скрипаля, истории "Новичка" и ошибке Запада  

Немецкий омбудсмен возмущена признанием EPDE нежелательной в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно