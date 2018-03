Россия внесла ″Фонд Маршалла″ в список ″нежелательных организаций″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2018

Министерство юстиции РФ внесло международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF), учрежденную в годы холодной войны по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), в список "нежелательных организаций". Об этом в среду, 21 марта, сообщается на сайте ведомства.

Теперь она, согласно закону, обязана прекратить деятельность на территории России, а за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы. В этот реестр российские власти вносят организации, причастные, по их мнению, "к нарушениям основополагающих прав и свобод человека", а также прав граждан РФ.

Офис фонда Маршалла уведомления из Минюста РФ не получал

В "Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне сообщили, что фонд не получал официального уведомления о внесении в список "нежелательных организаций" в России. "У GMF нет ни офисов, ни сотрудников в России. Деятельность фонда по укреплению трансатлантических отношений в поддержку ценностей демократии, прав человека и верховенства права будет продолжена", - говорится в пресс-релизе, опубликованном 21 марта.

Генпрокуратура РФ признает нежелательными те иностранные НКО, которые, по ее оценке, угрожают основам конституционного строя и безопасности России. Президент страны Владимир Путин подписал закон о "нежелательных организациях" в мае 2015 года.

В июле 2017 года в перечень был внесен Черноморский фонд регионального сотрудничества, учрежденный "Германским фондом Маршалла".

The German Marshall Fund of the United States изначально создавался для сближения Европы и США. Целью организации является "укрепление трансатлантического сотрудничества по региональным, национальным и глобальным вопросам в духе плана Маршалла". Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, открыты отделения в Брюсселе, Варшаве, Анкаре, Париже, Берлине и в ряде других городов.



"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев