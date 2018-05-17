 Россиянин приговорен к смертной казни в Ираке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2018
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Мир

Россиянин приговорен к смертной казни в Ираке

Фамилия осужденного на смертную казнь гражданина России - Хассанов. За последние месяцы в Ираке к высшей мере наказания были приговорены около 300 человек.

Багдад

Багдад

Суд в Ираке приговорил россиянина к смертной казни за участие в террористической группировке "Исламское государство". Об этом в четверг, 17 мая, сообщают агентство AFP и издание Arab News со ссылкой на источники в суде. Фамилия приговоренного к смерти - Хассанов, других подробностей о нем неизвестно.

Контекст

"Исламское государство" - террористическое движение, ставящее целью создание теократического халифата. Оно основано на экстремистской идеологии, отрицающей право на жизнь людей иных верований и убеждений. (20.12.2016)

Согласно докладу международной организации Amnesty International, в 2017 году в мире реже применяли смертную казнь. Но правозащитники располагают данными не по всем странам. (12.04.2018)

В последние несколько месяцев к смертной казни в Ираке были приговорены более 300 человек, в том числе около 100 иностранцев, пишет AFP. Большинство осужденных являются турецкими гражданами, а также выходцами из бывших советских республик.

Также ранее гражданка Германии и гражданка Франции были приговорены в Ираке к пожизненному заключению.

В конце апреля суд Ирака приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок РФ за связи с ИГ.

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    Автор: Никита Баталов


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