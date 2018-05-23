 Россияне назвали своим главным удовольствием просмотр телевизора | Новости из Германии о России | DW | 24.05.2018
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Россия

Россияне назвали своим главным удовольствием просмотр телевизора

34 процента жителей России больше всего любят смотреть телевизор, сообщает "Левада-центр". 26 процентов россиян выше прочего ценят деньги, 22 процента - путешествия, 12 процентов - секс.

Телевизоры с изображением Владимира Путина на экранах

Самым любимым занятием жителей России является просмотр телевизионных программ. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные в четверг, 24 мая. Телевизор любимым времяпрепровождением назвали 34 процента респондентов, причем, как утверждает соцслужба, чем образованнее был респондент, тем меньше удовольствия он получает от телепрограмм, и больше - от времени, проводимого с семьей, а также путешествий, чтения и музыки. Отдельно отмечается, что за минувшие восемь лет любителей смотреть телевизор стало на 6 процентов больше.

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26 процентов опрошенных наивысшим удовольствием назвали деньги, 24 процента - время, проведенное с детьми, 22 процента - путешествия, столько же - пребывание с любимым человеком. Сексуальные отношения своим главным удовольствием считают 12 процентов, столько же ценят одиночество. Возможность ничего не делать выше всего оценивают 4 процента россиян. При этом отдельно в возрастной группе от 30 до 39 лет время, проведенное с детьми, оказалось самым популярным вариантом: так ответили 39 процентов опрошенных.

Помимо этого, социологи сообщили, что в крупных городах, включая Москву, чаще наслаждаются покупками, тратой денег и путешествиями, а жители России, проживающие в малых городах и сельской местности, чаще получают удовольствие от повседневных занятий: работы в огороде и ведения хозяйства. В опросе участвовали 1500 человек в 136 городах и деревнях страны.

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    Автор: Ксения Сафронова


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