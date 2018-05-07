Россияне назвали главное достижение Путина

Россияне считают главным успехом Владимира Путина во время его третьего президентского срока возвращение стране "статуса великой уважаемой державы". Это достижение отметили 47 процентов участников опроса Левада-центра, о результатах которого в понедельник, 7 мая, пишет РБК. В марте 2015 года это достижение Путина отметили 49 процентов опрошенных.

38 процентов респондентов отметили стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, 27 процентов – преодоление сепаратистских настроений, 24 процента - повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий, 22 процента - продолжение реформ, по 18 процентов - преодоление последствий кризиса 2008 года, укрепление закона и порядка и сближение между странами СНГ. Участникам опроса разрешалось выбрать несколько вариантов ответов.

Претензии - в социальной сфере

Среди претензий к Путину респонденты чаще всего называли социальные проблемы. В частности, 45 процентов опрошенных заявили, что президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей. 39 процентов респондентов считают, что он не смог вернуть простым россиянам средства, утерянные в ходе реформ. По сравнению с опросом трехлетней давности, вдвое - с 15 до 32 процентов - выросло число недовольных повышениями зарплат, пенсий, стипендий и пособий.

27 процентов участников опроса заявили, что Путин не смог преодолеть кризис в экономике страны и остановить спад производства. 23 процента респондентов считают, что он не обеспечил укрепление закона и порядка.

Опрос был проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке. В нем участвовали 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 регионов.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз официально вступит в должность президента России. На выборах в марте за него, по данным ЦИК, проголосовали более 76 процентов участников выборов, явка составила более 67 процентов.

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