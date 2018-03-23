Россию обвиняют в гибели 37 мирных жителей в Восточной Гуте | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2018

Правозащитники обвиняют российскую авиацию в бомбардировке сирийского города Ирбин, в результате которой погибли 37 мирных жителей. Как сообщает сирийская гуманитарная организация "Белые каски" в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 23 марта, при нападении использовались напалмовые бомбы. Большинство жертв - женщины и дети, отмечают активисты.

В последние дни "Белые каски" уже неоднократно сообщали о бомбардировках, совершенных российскими самолетами в районе Идлиба.

Оппозиционный "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) также сообщает, что на Ирбин совершена атака с применением зажигательных бомб, которую нанесла, предположительно, российская авиация. В результате атаки мирные жители, укрывающиеся от обстрелов в убежище, "задохнулись и были сожжены", отмечают правозащитники.

Фотографии и видео, сделанные репортерами AFP, свидетельствуют об атаке фосфорными боеприпасами, применение которых в жилых местностях, как отмечает информагентство, запрещено международным правом.

Москва опровергает сообщения правозащитников

В министерстве обороны России опровергли сообщения правозащитников о том, что российская военная авиация нанесла удары по жилым кварталам Восточной Гуты и применяла зажигательные бомбы. В российском военном ведомстве назвали источники, сообщившие об этих фактах, "мошенниками на человеческом горе".

Самые тяжелые бои

Ирбин находится в Восточной Гуте - расположенном недалеко от Дамаска регионе, на который более месяца назад начала наступление армия сирийского президента Башара Асада. Эти бои стали самыми тяжелыми с тех пор, как в стране семь лет назад началась гражданская война, отмечает dpa. В настоящий момент правительственным войскам удалось взять под контроль 80 процентов территории Восточной Гуты и разбить оставшуюся подконтрольную повстанцам территорию на изолированные друг от друга районы.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что правительство Асада при посредничестве России договорилось с повстанцами о предоставлении им беспрепятственного ухода из Восточной Гуты. Подтверждение со стороны повстанцев пока не поступило.

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