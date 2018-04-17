 Российским студентам из Великобритании предложили вернуться в МГИМО | Новости из Германии о России | DW | 17.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Российским студентам из Великобритании предложили вернуться в МГИМО

"Highly Likely Welcome Back, или пора домой" - проект Россотрудничества, призванный вернуть студентов из "недружественных стран". Им предложат перевестись в МГИМО и помогут с трудоустройством на Дальнем Востоке.

Владивосток (фото из архива)

Владивосток (фото из архива)

Россотрудничество запустило проект под названием "Highly Likely Welcome Back, или пора домой". Как сообщает во вторник, 17 апреля, газета "Коммерсант", цель проекта - создание условия для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, "проявляющих недружественное отношение" к России.

Контекст

Нервно-паралитический яд - смертельное оружие. Но быстрое вмешательство врачей спасло жизнь Сергея и Юлии Скрипалей, говорит британский профессор токсикологии. (07.04.2018)

Состояние Сергея Скрипаля более не критическое, он хорошо реагирует на лечение, говорят врачи. При этом не понятно, способен ли Скрипаль к коммуникации с врачами и следователями. (06.04.2018)

Проект был разработан Россотрудничеством совместно с МГИМО в ответ на "негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников". В названии Highly Likely Welcome Back ("Весьма вероятно добро пожаловать обратно") используются слова, которые фигурировали в отчетах британских властей об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. При этом сама инициатива Россотрудничества направлена, в первую очередь, на возвращение российских студентов именно из Великобритании.

Помощь с трудоустройством - на Дальнем Востоке

Как сообщил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, вуз готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством - например, на Дальнем Востоке.

В пресс-службе посольства Великобритании в России при этом подчеркнули, что в стране, "как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса". По данным Минобрнауки, в 2017 году в зарубежных университетах обучились примерно 60 тысяч российских студентов.

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. Россия отвергла эти обвинения. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:01

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"  

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?  

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Еврокомиссия предлагает квадрилог с "Газпромом" и украинской стороной  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно