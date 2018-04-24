Российский бизнесмен назвал планируемые Москвой санкции вредительскими

Совладелец крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" заявил, что закон о санкциях в отношении США и их союзников, находящийся на рассмотрении в Госдуме, подготовлен "вредителями". Об этом Михаил Шелков заявил в интервью изданию РБК во вторник, 24 апреля. По его словам, поддержка собственного производителя и возможность его выхода на новые рынки всегда приветствуется. "И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить", - указал он.

Бизнесмен считает, что законопроект о контрсанкциях против США требует доработки и размышлений. Никто из его авторов не обсуждал с руководством корпорации распространение санкций на титановую промышленность, указал Шелков. Он подчеркнул, что сейчас у российских производителей очень хорошие отношения с большинством западных партнеров, среди которых авиастроительные гиганты Boeing и Airbus. "ВСМПО-Ависма" поставляет на экспорт более 70 процентов своей продукции и прекращение этих поставок станет критическим для корпорации и для 23 000 работающих на ней сотрудников.

Проект закона о санкциях против США предусматривает возможность прекращения сотрудничества в области машиностроения и запрет на экспорт титана. Законопроект был внесен в Госдумы спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций в ответ на ужесточение санкций США в отношении ряда российских олигархов и компаний. Рассмотрение законопроекта намечено в Госдуме на середину мая.

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