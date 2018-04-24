Российский бизнесмен назвал планируемые Москвой санкции вредительскими

Совладелец крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" заявил, что закон о санкциях в отношении США и их союзников, находящийся на рассмотрении в Госдуме, подготовлен "вредителями". Об этом Михаил Шелков заявил в интервью изданию РБК во вторник, 24 апреля. По его словам, поддержка собственного производителя и возможность его выхода на новые рынки всегда приветствуется. "И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить", - указал он.
Бизнесмен считает, что законопроект о контрсанкциях против США требует доработки и размышлений. Никто из его авторов не обсуждал с руководством корпорации распространение санкций на титановую промышленность, указал Шелков. Он подчеркнул, что сейчас у российских производителей очень хорошие отношения с большинством западных партнеров, среди которых авиастроительные гиганты Boeing и Airbus. "ВСМПО-Ависма" поставляет на экспорт более 70 процентов своей продукции и прекращение этих поставок станет критическим для корпорации и для 23 000 работающих на ней сотрудников.
Проект закона о санкциях против США предусматривает возможность прекращения сотрудничества в области машиностроения и запрет на экспорт титана. Законопроект был внесен в Госдумы спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций в ответ на ужесточение санкций США в отношении ряда российских олигархов и компаний. Рассмотрение законопроекта намечено в Госдуме на середину мая.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль