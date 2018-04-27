Российские боты пытались повлиять на выборы в Великобритании

В 2017 году российские боты пытались повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, поддерживая Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина, сообщает в воскресенье, 29 апреля, издание The Sunday Times. Выводы сделаны на основе исследования, которое журналисты провели совместно с университетом Суонси в Уэльсе.
6,5 тысячи ботов
Исследователи обнаружили в Twitter 6,5 тысячи страниц, связанных с Россией, которые публиковали сообщения в поддержку лейбористов и очерняли их соперников консерваторов. Многие их этих страниц могут быть однозначно идентифицированы как боты: у их владельцев зачастую были типичные для Великобритании женские имена, однако в адресе страницы использовался бессмысленный набор символов, что указывает на их массовое производство. Кроме того, 80% аккаунтов были созданы за несколько недель до голосования в Великобритании, причем особенно интенсивно они действовали именно в ключевые дни выборов.
По данным экспертов, 9 из 10 сообщений, отправленных с подобных страниц, хвалили деятельность лейбористов. В то же время 9 из 10 записей в отношении консерваторов содержали резкую критику. Охват ботов достигал миллионов пользователей Twitter.
Небывалая поддержка лейбористов
Часто боты одновременно публиковали одинаковые сообщения. В частности, когда СМИ подвергли Джереми Корбина критике за то, что он не знал стоимость одной из ключевых программ своей партии, сразу 34 страницы в Twitter опубликовали одну и ту же запись, в которой говорилось, что журналистам следует уважать лидера лейбористов.
В результате выборов партия Корбина получила необычайную поддержку: свои голоса за лейбористов отдали 40% избирателей, притом что на предыдущих выборах им удалось набрать всего 25 процентов.
Лейбористская партия отвергает обвинения
Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Мэт Хэнкок призвал Twitter обнародовать масштабы проблемы и принять меры, чтобы впредь предотвращать подобные атаки. "Вмешательство в демократические выборы другой страны абсолютно неприемлемо для любого государства. Социальные сети должны принять меры, чтобы защитить наши демократические принципы ведения дискуссий, и раскрыть то, что они знают", - подчеркнул Хэнкок.
В свою очередь, Лейбористская партия отвергла все обвинения. Представители партии на запрос The Sunday Times заявили, что они никогда не платили за подобные услуги и ничего не знают о ботах, оказывавших им поддержку в соцсетях. По мнению лейбористов, российское правительство, напротив, поддерживало на выборах консерваторов. "Предлагаемые лейбористами жесткие меры в отношении неплательщиков налогов, неудавшейся приватизации и коррумпированных олигархов противоположны консервативной философии Владимира Путина и Терезы Мэй, а также их супербогатых сторонников", - заявил пресс-секретарь Лейбористской партии.
Вмешательство РФ в выборы в США
Американские власти также обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США. В марте 2018 года Вашингтон включил в санкционный списокАгентство интернет-исследований Евгения Пригожина, также известное как "фабрика троллей". По словам министра финансов США Стива Мнучина, меры американской администрации направлены против пагубной киберактивности Москвы, включая целенаправленное вмешательство в президентские выборы, кибератаки и внедрение в критически важные инфраструктуры.
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев