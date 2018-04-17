 Российская экономика в одной картинке | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.04.2018
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Россия

Российская экономика в одной картинке

По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.

Число миллиардеров в России растет, а реальные доходы населения падают - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Елена Барышева


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