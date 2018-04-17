Российская экономика в одной картинке

По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.
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