Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разблокировала 3 млн IP-адресов в двух подсетях американской интернет-корпорации Amazon и в одной - международной компании OVH SAS, предоставляющей выделенные серверы. Об этом свидетельствуют данные, которые в субботу, 28 апреля, приводит сервис usher2.club, занимающийся мониторингом блокировки "по IP-адресу".

При этом в пресс-службе Роскомнадзора утверждают, что адреса мессенджера Telegram, "находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются". В связи с этим предпринятые надзорным ведомством шаги "никак не повлияют на уровень деградации мессенджера", заверяют в федеральной службе.

Охота на Telegram

В подлежащих блокировке подсетях Amazon Web Services содержались в общей сложности более 738 тысяч сайтов - 3,3% от всей имеющейся у адресной емкости (около 19,7 млн IP-адресов), отмечало агентство РБК. Интернет-проект Meduza приводил другие данные - более 655 тысяч сайтов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью "Ведомостям" пояснил, что ситуация связана с решением о блокировке мессенджера Telegram. Так, по словам Жарова, сначала Telegram использовал около 9 тысяч собственных IР-адресов, но Роскомнадзор отправил их на блокировку, после чего мессенждер стал переходить на IP-адреса другого ресурса.

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). 16 апреля Роскомнадзор направил провайдерам информацию с целью ограничения доступа к ресурсу.

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