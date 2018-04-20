Роскомнадзор принимает меры по легализиации своей борьбы с обходом блокировок

Роскомнадзор опубликовал новую версию подзаконного акта, который регулирует борьбу с обходом блокировок сайтов, пишет "Коммерсант" во вторник, 24 апреля. Проект приказа ведомства размещен на портале Regulation.gov.ru.

В новую версию документа добавлено еще одно основание для внесения сайта в черный список - вступившее в силу решение суда по делу об административном правонарушении. Как полагают собеседники издания, это позволит ведомству ввести в легальное поле свои действия по блокировке мессенджера Telegram.

По мнению отраслевых юристов, правовая база для массовой блокировки Роскомнадзором используемых мессенджером IP-адресов отсутствует, указала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. В собственном регламенте ведомства "не предусмотрены варианты, связанные с ограничением доступа к сайтам по делам об административных правонарушениях", подчеркивает руководитель аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Миллионы заблокированных IP-адресов

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. В черный список попали почти 20 миллионов IP-адресов, что вызвало сбой у ряда известных сайтов в Рунете. Сам мессенджер в течение этой недели работал относительно стабильно, время от времени некоторые пользователи испытывали проблемы с доступом. Массовое распространение также получили различные сервисы по обходу блокировок.

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