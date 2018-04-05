 Роскомнадзор потребовал объяснений от Facebook | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2018
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Россия

Роскомнадзор потребовал объяснений от Facebook

Роскомнадзор просит объяснить, почему соцсеть ограничила доступ к ряду аккаунтов российских СМИ. Facebook заблокировал более 270 страниц, находившихся под управлением "Агентства интернет-исследований".

Люди с мобильными телефонами на фоне логотипа Facebook

Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием объяснить, почему эта социальная сеть ограничила доступ в ряду аккаунтов российских СМИ в самой Facebook, а также в принадлежащем ей сервисе Instagram. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на копию письма надзорного ведомства.

В письме Роскомнадзора, в частности, отмечается, что факт ограничения доступа к этим аккаунтам "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России". В послании также указывается, что Роскомнадзор расценивает данный шаг как "продолжение руководством компании Facebook недружественной политики в отношении российских пользователей".

Более 270 заблокированных страниц и аккаунтов

3 марта Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщило  о блокировке своих аккаунтов в Facebook и Instagram. По сообщению ФАН, "администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований".

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Позднее глава Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, находившихся под управлением "Агентства интернет-исследований" (АИИ) известного как "фабрика троллей".  Он пояснил, что это был "важный шаг, направленный на защиту честных выборов по всему миру".

Цукерберг, в частности, указал, что данные аккаунты были удалены не из-за своего контента, а потому что контролировались АИИ. "Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не  хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире", - написал Цукерберг.

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    Автор: Элла Володина


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