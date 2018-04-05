 Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2018
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Россия

Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram

Telegram в 15-дневный срок не передал ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Утверждения владельцев Telegram о том, что расшифровать сообщения нельзя, Роскомнадзор не заинтересовали.

Логотип Telegram

Роскомнадзор подал в пятницу, 6 апреля, иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории России к мессенджеру Telegram. В сообщении Роскомнадзора указывается, что сделано это в связи с тем, что Telegram не выполнил "обязанности организатора распространения информации", что было выявлено Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России.

Таганский суд Москвы уже получил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram и в течение пяти суток решит, принимать ли его к рассмотрению. Об этом 6 апреля сообщила пресс-секретарь суда.

ФСБ неоднократно требовала от Telegram, передать ключи для дешифровки сообщений. Представители мессенджера также неоднократно заявляли, что это невозможно. В начале апреля "Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе невыполнимы", - написал в своем канале руководитель представляющей мессенджер в судах правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Секретный чат" останется секретным

В опубликованном в его канале официальном "ответе на уведомление" содержится разъяснение принципа работы мессенджера. Пользователям предлагают выбрать из двух моделей обмена сообщениями - "облачный чат" или "секретный чат". "Секретный чат" использует ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, при котором одна из частей ключа не покидает пользовательского устройства.

"Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - говорится в ответе Telegram.

Срок истек

4 апреля истек 15-дневный срок, за который мессенджер, согласно вердикту Верховного суда России, должен был раскрыть ФСБ ключи для дешифровки шести телефонных номеров. Верховный суд отказался отменять соответствующее постановление ФСБ. Мещанский суд Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

Контекст

Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на немецком острове Фёр с конца XIX века. (11.03.2018)

В Telegram объявили, что готовы "снизойти" и еще раз объяснить принцип работы "секретных чатов" - эта переписка не может быть "взломана". Между тем 15-дневный срок, данный мессенджеру Верховным судом, уже истекает. (02.04.2018)

После вердикта высшего судебного органа РФ Роскомнадзор направил Telegram уведомление о "необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации". У мессенджера было 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. После истечения этого срока при невыполнении требований ведомство могло обратиться в суд для блокировки, что оно и сделало.

"Действия Роскомнадзора незаконны"

Юристы Telegram назвали незаконным и необоснованным иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру, сообщает "Интерфакс".  "Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы Telegram.

Адвокат уточнил, что юристы мессенджера ещё не получали копию иска для ознакомления. "Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания, и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы", - резюмировал Чиков.

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