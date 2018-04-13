Роскомнадзор охотится за Telegram по всему интернету

Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона сайтов, пытаясь добиться ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Взгляд Сергея Елкина на действия ведомства.
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