Роскомнадзор вцепился в Telegram

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Его заблокируют "в ближайшее время", заявил глава ведомства и уточнил: "Когда нападу - не скажу". Сергей Елкин об атаке на мессенджер.
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