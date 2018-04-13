 Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2018
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Россия

Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon и Google

В реестр запрещенных сайтов внесены почти 2 миллиона страниц. Роскомнадзор объясняет действия тем, что запрещенный ранее мессенджер Telegram начал использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировок.

кабель

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google. О блокировке четырех подсетей Amazon и еще одной подсети Google в понедельник, 16 апреля, сообщил в своем Telegram-канале IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников. Он предупредил, что "в ближайшее время многие ресурсы перестанут быть доступны, потому что точно используют какие-то из этих адресов".

Контекст

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За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

Включение в реестр запрещенных сайтов произошло "не по решению "суда", а по знаменитому "резиновому" решению Генпрокуратуры 27-31-2015/Ид4082-15, по которому они блокируют вообще все, что им вздумается", - отметил Здольников.

О блокировке тех же четырех наборов IP-адресов Amazon Web Services также сообщает РБК со ссылкой на источники, работающие в области телекоммуникаций и гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, получивший выгрузку из реестра Роскомнадзора.

 В подлежащих блокировке подсетях Amazon Web Services содержатся в общей сложности более 738 тысяч сайтов - 3,3% от всей имеющейся у адресной емкости (около 19,7 млн IP-адресов), отмечает РБК. "Медуза" приводит другие данные - более 655 тысяч сайтов. Вместе с Google, по данным Здольникова, общее число заблокированных сайтов превысило 1,83 миллиона.

Проблемы с Vyber

Как заявили в пресс-службе популярного у россиян мессенджера Vyber, в течение дня услуги он-лайн звонков оказались временно недоступно для пользователей в России. В компании предположили, что этот сбой мог быть связан с начатой Роскомнадзором блокировкой IP-адресов Amazon.

Охота на Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью "Ведомостям" пояснил, что ситуация связана с решением о блокировке мессенджера Telegram. Так, по словам Жарова, сначала Telegram использовал около 9 тысяч собственных IР-адресов, но Роскомнадзор отправил их на блокировку, после чего мессенждер стал переходить на IP-адреса другого ресурса.

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). 16 апреля Роскомнадзор направил провайдерам информацию с целью ограничения доступа к ресурсу.

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