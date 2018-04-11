Роми Шнайдер: три дня с кинозвездой

В Германии выходит фильм "Три дня в Киброне", посвященный легенде европейского кино, которой в этом году исполнилось бы 80 лет. Какой женщиной была актриса Роми Шнайдер?
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