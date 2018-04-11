Роми Шнайдер: три дня с кинозвездой

Роми Шнайдер снова на экране

Фильм о кинозвезде

Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.