 Роми Шнайдер: три дня с кинозвездой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.04.2018
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Культура и стиль жизни

Роми Шнайдер: три дня с кинозвездой

В Германии выходит фильм "Три дня в Киброне", посвященный легенде европейского кино, которой в этом году исполнилось бы 80 лет. Какой женщиной была актриса Роми Шнайдер?

  • Кадр из фильма Три дня в Киброне

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из нового фильма

    Премьера картины "Три дня в Киброне" состоялась на Берлинале в феврале 2018 года. 23 сентября Роми Шнайдер (Romy Schneider) исполнилось бы 80 лет. В четверг, 12 апреля, фильм "Три дня в Киброне" выходит на немецкие киноэкраны. А с 13 июня его можно будет посмотреть в кинотеатрах Франции.

  • Актриса Мари Боймер

    Роми Шнайдер снова на экране

    Мари Боймер

    Немецкая актриса Мари Боймер (Marie Bäumer) исполнила в картине главную роль. С юности ей все постоянно твердили о поразительном внешнем сходстве с Роми Шнайдер, но до сих пор она отказывалась ее играть. Согласилась Боймер на данную авантюру, потому что ее убедила идея фильма - рассказать не о кинодиве, а о женщине, переживающей кризис.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фильм о кинозвезде

    Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Хорошее кино

    Как снять кино про кинодиву, о которой вроде бы известно все, и рассказать о ней что-то новое? По словам кинокритиков, режиссеру картины "Три дня в Киброне" Эмили Атеф (Emily Atef) это вполне удалось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Не биография

    Это не фильм-биография. Режиссер картины не ставила перед собой цели рассказать о личной и творческой судьбе Роми Шнайдер во всех деталях. Фильм повествует о трех днях из предпоследнего года жизни актрисы.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фабула

    В 1981 году Роми едет на побережье Франции, чтобы привести себя в форму. Ее сопровождает подруга. Туда же она приглашает фотографа Роберта Лебека (Robert Lebeck) и репортера журнала Stern Михаэля Юргса (Michael Jürgs). Этот квартет проводит вместе время в беседах, фотосессиях, прогулках. На фото - исполнитель роли репортера Роберт Гвиздек (Robert Gwisdek).

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Документальная основа

    Отель, в котором жили в 1981 году Роми и компания, до сих пор сохранился и практически не изменился с того времени. В нем и вокруг него и проходили съемки фильма. В основу сценария легли бесчисленные фотографии, сделанные Робертом Лебеком во время короткого "отпуска", и многочасовые записи интервью.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Предпоследний год

    1981 год стал переломным и самым тяжелым в жизни Роми Шнайдер. Злоупотребление алкоголем и медикаментами привело к ухудшению состояния здоровья. Актрисе удалили почку. Она подала на развод, поскольку отношения с мужем зашли в тупик. А 5 июля в результате несчастного случая погиб ее 14-летний сын Давид: мальчик хотел перелезть через забор, потерял равновесие и напоролся на кол ограды.

  • Кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - Прохожая из Сан-Суси

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из фильма "Прохожая из Сан-Суси"

    Это кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - "Прохожая из Сан-Суси". Снят он был уже после отпуска во Франции, где она пыталась прийти в себя. До премьеры картины актриса не дожила. 29 мая 1982 года ее без признаков жизни обнаружили за письменным столом. Пресса объявила о самоубийстве. В свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Вскрытие тела не производилось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Судьба женщины

    "Три дня в Киброне" - это три дня из жизни женщины, переживающей тяжелейший кризис. Она борется за собственную жизнь, но постоянно растравляет сама себя: а хорошая ли она мать и жена? как перестать зависеть от мнения окружающих и прессы? В этом эпизоде фильма фотограф Роберт Лебек снимает Роми Шнайдер вместе с дочерью Сарой.

  • Сара Бьязини

    Роми Шнайдер снова на экране

    Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер

    А вот так Сара Бьязини, дочь Роми Шнайдер, выглядит сегодня. Ей 40 лет, по образованию она искусствовед и актриса. Работала в музеях, снималась в кино, играет в театре. Недавно она стала мамой.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Кадр из фильма Три дня в Киброне

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из нового фильма

    Премьера картины "Три дня в Киброне" состоялась на Берлинале в феврале 2018 года. 23 сентября Роми Шнайдер (Romy Schneider) исполнилось бы 80 лет. В четверг, 12 апреля, фильм "Три дня в Киброне" выходит на немецкие киноэкраны. А с 13 июня его можно будет посмотреть в кинотеатрах Франции.

  • Актриса Мари Боймер

    Роми Шнайдер снова на экране

    Мари Боймер

    Немецкая актриса Мари Боймер (Marie Bäumer) исполнила в картине главную роль. С юности ей все постоянно твердили о поразительном внешнем сходстве с Роми Шнайдер, но до сих пор она отказывалась ее играть. Согласилась Боймер на данную авантюру, потому что ее убедила идея фильма - рассказать не о кинодиве, а о женщине, переживающей кризис.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фильм о кинозвезде

    Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Хорошее кино

    Как снять кино про кинодиву, о которой вроде бы известно все, и рассказать о ней что-то новое? По словам кинокритиков, режиссеру картины "Три дня в Киброне" Эмили Атеф (Emily Atef) это вполне удалось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Не биография

    Это не фильм-биография. Режиссер картины не ставила перед собой цели рассказать о личной и творческой судьбе Роми Шнайдер во всех деталях. Фильм повествует о трех днях из предпоследнего года жизни актрисы.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фабула

    В 1981 году Роми едет на побережье Франции, чтобы привести себя в форму. Ее сопровождает подруга. Туда же она приглашает фотографа Роберта Лебека (Robert Lebeck) и репортера журнала Stern Михаэля Юргса (Michael Jürgs). Этот квартет проводит вместе время в беседах, фотосессиях, прогулках. На фото - исполнитель роли репортера Роберт Гвиздек (Robert Gwisdek).

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Документальная основа

    Отель, в котором жили в 1981 году Роми и компания, до сих пор сохранился и практически не изменился с того времени. В нем и вокруг него и проходили съемки фильма. В основу сценария легли бесчисленные фотографии, сделанные Робертом Лебеком во время короткого "отпуска", и многочасовые записи интервью.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Предпоследний год

    1981 год стал переломным и самым тяжелым в жизни Роми Шнайдер. Злоупотребление алкоголем и медикаментами привело к ухудшению состояния здоровья. Актрисе удалили почку. Она подала на развод, поскольку отношения с мужем зашли в тупик. А 5 июля в результате несчастного случая погиб ее 14-летний сын Давид: мальчик хотел перелезть через забор, потерял равновесие и напоролся на кол ограды.

  • Кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - Прохожая из Сан-Суси

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из фильма "Прохожая из Сан-Суси"

    Это кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - "Прохожая из Сан-Суси". Снят он был уже после отпуска во Франции, где она пыталась прийти в себя. До премьеры картины актриса не дожила. 29 мая 1982 года ее без признаков жизни обнаружили за письменным столом. Пресса объявила о самоубийстве. В свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Вскрытие тела не производилось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Судьба женщины

    "Три дня в Киброне" - это три дня из жизни женщины, переживающей тяжелейший кризис. Она борется за собственную жизнь, но постоянно растравляет сама себя: а хорошая ли она мать и жена? как перестать зависеть от мнения окружающих и прессы? В этом эпизоде фильма фотограф Роберт Лебек снимает Роми Шнайдер вместе с дочерью Сарой.

  • Сара Бьязини

    Роми Шнайдер снова на экране

    Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер

    А вот так Сара Бьязини, дочь Роми Шнайдер, выглядит сегодня. Ей 40 лет, по образованию она искусствовед и актриса. Работала в музеях, снималась в кино, играет в театре. Недавно она стала мамой.

    Автор: Дарья Брянцева


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    Немцы считают ее немецкой актрисой...

    ... а французы - французской. 23 сентября 2017 года ей исполнилось бы 79 лет. Во всем мире ее по-прежнему помнят, ценят и любят.

  • В картине ''Когда вновь расцветает белая сирень''
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    Роми Шнайдер: путь звезды

    Начало

    Роми дебютировала на экране в 1953 году в картине "Когда вновь расцветает белая сирень". Мировая известность пришла к ней в 1955 году после выхода фильма "Сисcи" о юности австрийской императрицы Елизаветы. На фото - Роми Шнайдер и Курд Юргенс в фильме "Катя - некоронованная императрица" (1959 год), в котором ему досталась роль царя Александра II, а Роми - Екатерины Долгоруковой.

  • На сьемках фильма ''Монпти''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Поиск себя

    Популярность очень быстро начала тяготить юную звезду. Кроме того, режиссеры видели ее только в одном образе: разряженной куклы. А она совсем не собиралась всю жизни играть роль Елизаветы Австрийской в разных вариациях. Первая серьезная попытка "побега из образа Сисси" состоялась в 1957 году. Роми Шнайдер уехала в Париж, где снялась в картине "Монпти".

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Ален Делон и Франция

    В 1958 году Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "Кристина". Эта встреча стала началом большой любви и карьеры серьезной драматической актрисы. Роми переезжает к Делону в Париж, отказывается от четвертой серии "Сисси", мечтает сниматься у французских режиссеров. Немецкая пресса не скрывает своего недовольства "предательством" звезды.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Мечты сбываются

    Несколько месяцев жизни в Париже – и Роми становится иконой стиля среди европейских кинодив. Роми "оттачивает" не только внешность, но и актерское мастерство. В 1961 году Роми Шнайдер снимается у Лукино Висконти в картине "Боккаччо-70", в 1962-м - у Орсона Уэллса в фильме "Процесс".

  • С Мишелем Пикколи в картине ''Мелочи жизни''.

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Большое кино

    В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.

  • Роми Шнайдер и Ален Делон в фильме ''Бассейн''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Культовая эротика

    Картина "Бассейн" 1969 года стала культовой: столько в ней было эротики и красоты. Роми Шнайдер снова встретилась на съемочной площадке с Аленом Делоном. Французская пресса пристально следила за их отношениями... Такими красивыми их никто и никогда не видел ни до, ни после этого фильма.

  • В фильме ''Людвиг II''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Совсем другая Сисси

    В 1972 году Роми Шнайдер снова предстает на экране в роли Елизаветы Австрийской. На этот раз – в картине Лукино Висконти "Людвиг II", драме о жизни баварского короля. Это совсем иная Сисси, ничего общего не имеющая с той, которую играла Роми в начале своей карьеры. Это серьезное кино, без китча и попыток приукрасить историю.

  • С Клаусом Кински в фильме ''Главное - любить''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Признание

    Роми Шнайдер и Клаус Кински в картине "Главное - любить" Анджея Жулавского. За эту роль в 1976 году Роми получила своего первого ''Сезара'' - высшую кинонаграду Франции.

  • Роми Шнайдер на обложках журналов

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Пресса

    О Роми Шнайдер неустанно пишут бульварные издания. Ее роли и премьеры интересуют их значительно меньше, чем скандальные романы, депрессии, проблемы с алкоголем и транквилизаторами.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Память

    Биография этой удивительно красивой женщины была полна профессиональных взлетов и личных драм. Ее ранняя смерть (ей было всего 43 года) навсегда примирила немецких и французских ценителей творчества актрисы.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Роми Шнайдер - актриса, сдиравшая с себя кожу

Она умерла рано, оставив дочь, удивительно похожую на нее, десятки великолепных кинофильмов и звездный шлейф женщины трагической судьбы. 23 сентября ей исполнилось бы 79 лет. (23.09.2017)  

10 лучших французских актрис

Данная подборка - субъективный выбор редакции. Если вы не найдете здесь фотопортрет вашей любимой французской актрисы, напишите нам и поделитесь своим мнением! (31.07.2017)  

Две жизни и одна смерть императрицы Сисси

Ровно 175 лет назад родилась легендарная Сисси - принцесса Елизавета Баварская, супруга императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. (24.12.2012)  

Пылкий любовник Роми Шнайдер

Курд Юргенс был старше Роми на 23 года. В кино они сыграли одну из самых красивых пар мировой истории любви - царя Александра II и Катеньку Долгорукову. (05.07.2012)  

Роми и "штази": почему спецслужбы ГДР следили за кинозвездой?

В Западном Берлине был создан "Комитет в защиту свободы и социализма", в деятельности которого принимала участие и Роми Шнайдер. Она способствовала тому, что в состав организации вошли Ив Монтан и Симона Синьоре. (23.12.2009)  

Ален Делон на архивных фото - лик ангела, душа дьявола

Поначалу его сочли слишком красивым для кино, но он нашел свое амплуа и в образе "падшего ангела" покорил сердца всех женщин этого мира. 8 ноября Алену Делону исполняется 80 лет. (06.11.2015)  

18 главных юбиляров 2018 года: от Высоцкого до Мадонны

200 лет Тургеневу, 100 - Солженицыну, 80 - Высоцкому, 30 лет - Рианне... Какие еще круглые даты нам предстоит отметить в грядущем году? (28.12.2017)  

Роми Шнайдер снова на экране

На киноэкраны Германии выходит художественный фильм о знаменитой актрисе. (12.04.2018)  

Какую из немецких кинозвезд вы считаете самой красивой?

Десять красавиц на столетнюю историю немецкого кинематографа - это, наверное, немного. Но и по ним можно судить, как менялись вкусы зрителей. А кто вам нравится больше всего? (13.04.2015)  

Роми Шнайдер: путь звезды

Увидев однажды, вряд ли забудешь эту улыбку: слегка приподнятые уголки губ, смеющиеся глаза... Любое сумасбродство падало жертвой ее неистребимой фотогеничности. Эта женщина просто не могла выглядеть плохо... (23.09.2017)  

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