 Роми Шнайдер покорила российского императора | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.04.2018
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Культура и стиль жизни

Роми Шнайдер покорила российского императора

29 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра II. Фильм "Катя" о романе между императором и княжной Долгоруковой был снят в 1959 году. Фаворитку сыграла Роми Шнайдер.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Немцы считают ее немецкой актрисой...

    ... а французы - французской. 23 сентября 2017 года ей исполнилось бы 79 лет. Во всем мире ее по-прежнему помнят, ценят и любят.

  • В картине ''Когда вновь расцветает белая сирень''
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    Роми Шнайдер: путь звезды

    Начало

    Роми дебютировала на экране в 1953 году в картине "Когда вновь расцветает белая сирень". Мировая известность пришла к ней в 1955 году после выхода фильма "Сисcи" о юности австрийской императрицы Елизаветы. На фото - Роми Шнайдер и Курд Юргенс в фильме "Катя - некоронованная императрица" (1959 год), в котором ему досталась роль царя Александра II, а Роми - Екатерины Долгоруковой.

  • На сьемках фильма ''Монпти''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Поиск себя

    Популярность очень быстро начала тяготить юную звезду. Кроме того, режиссеры видели ее только в одном образе: разряженной куклы. А она совсем не собиралась всю жизни играть роль Елизаветы Австрийской в разных вариациях. Первая серьезная попытка "побега из образа Сисси" состоялась в 1957 году. Роми Шнайдер уехала в Париж, где снялась в картине "Монпти".

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Ален Делон и Франция

    В 1958 году Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "Кристина". Эта встреча стала началом большой любви и карьеры серьезной драматической актрисы. Роми переезжает к Делону в Париж, отказывается от четвертой серии "Сисси", мечтает сниматься у французских режиссеров. Немецкая пресса не скрывает своего недовольства "предательством" звезды.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Мечты сбываются

    Несколько месяцев жизни в Париже – и Роми становится иконой стиля среди европейских кинодив. Роми "оттачивает" не только внешность, но и актерское мастерство. В 1961 году Роми Шнайдер снимается у Лукино Висконти в картине "Боккаччо-70", в 1962-м - у Орсона Уэллса в фильме "Процесс".

  • С Мишелем Пикколи в картине ''Мелочи жизни''.

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Большое кино

    В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.

  • Роми Шнайдер и Ален Делон в фильме ''Бассейн''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Культовая эротика

    Картина "Бассейн" 1969 года стала культовой: столько в ней было эротики и красоты. Роми Шнайдер снова встретилась на съемочной площадке с Аленом Делоном. Французская пресса пристально следила за их отношениями... Такими красивыми их никто и никогда не видел ни до, ни после этого фильма.

  • В фильме ''Людвиг II''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Совсем другая Сисси

    В 1972 году Роми Шнайдер снова предстает на экране в роли Елизаветы Австрийской. На этот раз – в картине Лукино Висконти "Людвиг II", драме о жизни баварского короля. Это совсем иная Сисси, ничего общего не имеющая с той, которую играла Роми в начале своей карьеры. Это серьезное кино, без китча и попыток приукрасить историю.

  • С Клаусом Кински в фильме ''Главное - любить''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Признание

    Роми Шнайдер и Клаус Кински в картине "Главное - любить" Анджея Жулавского. За эту роль в 1976 году Роми получила своего первого ''Сезара'' - высшую кинонаграду Франции.

  • Роми Шнайдер на обложках журналов

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Пресса

    О Роми Шнайдер неустанно пишут бульварные издания. Ее роли и премьеры интересуют их значительно меньше, чем скандальные романы, депрессии, проблемы с алкоголем и транквилизаторами.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Память

    Биография этой удивительно красивой женщины была полна профессиональных взлетов и личных драм. Ее ранняя смерть (ей было всего 43 года) навсегда примирила немецких и французских ценителей творчества актрисы.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Немцы считают ее немецкой актрисой...

    ... а французы - французской. 23 сентября 2017 года ей исполнилось бы 79 лет. Во всем мире ее по-прежнему помнят, ценят и любят.

  • В картине ''Когда вновь расцветает белая сирень''
    Еще по теме

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Начало

    Роми дебютировала на экране в 1953 году в картине "Когда вновь расцветает белая сирень". Мировая известность пришла к ней в 1955 году после выхода фильма "Сисcи" о юности австрийской императрицы Елизаветы. На фото - Роми Шнайдер и Курд Юргенс в фильме "Катя - некоронованная императрица" (1959 год), в котором ему досталась роль царя Александра II, а Роми - Екатерины Долгоруковой.

  • На сьемках фильма ''Монпти''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Поиск себя

    Популярность очень быстро начала тяготить юную звезду. Кроме того, режиссеры видели ее только в одном образе: разряженной куклы. А она совсем не собиралась всю жизни играть роль Елизаветы Австрийской в разных вариациях. Первая серьезная попытка "побега из образа Сисси" состоялась в 1957 году. Роми Шнайдер уехала в Париж, где снялась в картине "Монпти".

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Ален Делон и Франция

    В 1958 году Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "Кристина". Эта встреча стала началом большой любви и карьеры серьезной драматической актрисы. Роми переезжает к Делону в Париж, отказывается от четвертой серии "Сисси", мечтает сниматься у французских режиссеров. Немецкая пресса не скрывает своего недовольства "предательством" звезды.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Мечты сбываются

    Несколько месяцев жизни в Париже – и Роми становится иконой стиля среди европейских кинодив. Роми "оттачивает" не только внешность, но и актерское мастерство. В 1961 году Роми Шнайдер снимается у Лукино Висконти в картине "Боккаччо-70", в 1962-м - у Орсона Уэллса в фильме "Процесс".

  • С Мишелем Пикколи в картине ''Мелочи жизни''.

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Большое кино

    В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.

  • Роми Шнайдер и Ален Делон в фильме ''Бассейн''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Культовая эротика

    Картина "Бассейн" 1969 года стала культовой: столько в ней было эротики и красоты. Роми Шнайдер снова встретилась на съемочной площадке с Аленом Делоном. Французская пресса пристально следила за их отношениями... Такими красивыми их никто и никогда не видел ни до, ни после этого фильма.

  • В фильме ''Людвиг II''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Совсем другая Сисси

    В 1972 году Роми Шнайдер снова предстает на экране в роли Елизаветы Австрийской. На этот раз – в картине Лукино Висконти "Людвиг II", драме о жизни баварского короля. Это совсем иная Сисси, ничего общего не имеющая с той, которую играла Роми в начале своей карьеры. Это серьезное кино, без китча и попыток приукрасить историю.

  • С Клаусом Кински в фильме ''Главное - любить''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Признание

    Роми Шнайдер и Клаус Кински в картине "Главное - любить" Анджея Жулавского. За эту роль в 1976 году Роми получила своего первого ''Сезара'' - высшую кинонаграду Франции.

  • Роми Шнайдер на обложках журналов

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Пресса

    О Роми Шнайдер неустанно пишут бульварные издания. Ее роли и премьеры интересуют их значительно меньше, чем скандальные романы, депрессии, проблемы с алкоголем и транквилизаторами.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Память

    Биография этой удивительно красивой женщины была полна профессиональных взлетов и личных драм. Ее ранняя смерть (ей было всего 43 года) навсегда примирила немецких и французских ценителей творчества актрисы.

    Автор: Дарья Брянцева


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Роми Шнайдер в ее лучших ролях

Великие французские актрисы

  • Жанна Моро

    Великие французские актрисы

    Жанна Моро

    Снималась в главных ролях у лучших режиссеров: Антониони, Бунюэля, Трюффо, Фассбиндера, Бессона, Вендерса, Маля, Озона и других. Стала обладательницей призов международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлине и Москве. Прославилась ролями на сцене парижского театра "Комеди Франсез". Критики считали ее олицитворением "интеллектуальной женственности".

  • Катрин Денёв

    Великие французские актрисы

    Катрин Денёв

    На фото - кадр из фильма "Шербурские зонтики", прославившего актрису. Критики называют ее "воплощением французской элегантности".

  • Брижит Бардо

    Великие французские актрисы

    Брижит Бардо

    Прославилась на весь мир после роли в фильме "И бог создал женщину" Роже Вадима. Была европейским секс-символом середины прошлого века - французской Мэрилин Монро. Последние 30 лет активно занимается защитой животных.

  • Роми Шнайдер

    Великие французские актрисы

    Роми Шнайдер

    Звезда австрийского, немецкого и французского кино. В ранней юности снималась в австрийских костюмных мелодрамах, прославивших ее на весь мир. Во Франции обрела статус серьезной драматической актрисы. Имя Роми Шнайдер носят французская Премия Роми Шнайдер, вручаемая молодым киноактерам, и австрийская телевизионная премия "Роми".

  • Изабель Аджани

    Великие французские актрисы

    Изабель Аджани

    Самая титулованная актриса Франции, обладательница пяти премий "Сезар" в номинации "Лучшая женская роль". В частности - за роль в знаменитой картине "Королева Марго" 1994 года. На фото - кадр из фильма "Подземка" Люка Бессона.

  • Изабель Юппер

    Великие французские актрисы

    Изабель Юппер

    Чуть ли не каждый фильм с ее участием попадает в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Работы, о которых чаще всего писали критики, - главные роли в фильмах "Госпожа Бовари" и "Пианистка".

  • Жюльет Бинош

    Великие французские актрисы

    Жюльет Бинош

    Обладательница премии "Оскар" 1997 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Английский пациент" (фото). Одна из заметных ранних работ - главная роль в картине "Невыносимая легкость бытия", снятой по роману Милана Кундеры.

  • Софи Марсо

    Великие французские актрисы

    Софи Марсо

    Ее отец был шофером, мать - продавщицей. Она - звезда мирового кино! Прославилась, еще будучи подростком, после фильма "Бум" (1980 год). Сегодня ей уже 50, но она продолжает активно сниматься в кино и рекламе, поет, пишет маслом, прекрасно плавает и обожает русскую литературу.

  • Одри Тоту

    Великие французские актрисы

    Одри Тоту

    Прославилась после фильма "Амели" (фото), вышедшего на экраны в 2001 году. В 2006 году снялась в экранизации "Кода да Винчи" вместе с Томом Хэнксом, а в 2009 году сыграла Коко Шанель в полнометражном фильме-биографии.

  • Марион Котийяр

    Великие французские актрисы

    Марион Котийяр

    В 2008 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Жизнь в розовом цвете", в котором исполнила роль Эдит Пиаф. Марион Котийяр стала второй актрисой в истории премии, которой удалось получить "Оскар" за главную роль в фильме на иностранном языке. Ранее добиться такого успеха удалось лишь Софи Лорен.

    Автор: Дарья Брянцева


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