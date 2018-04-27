Роми Шнайдер покорила российского императора

Роми Шнайдер: путь звезды

Большое кино

В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.