Романтическая Бавария: как родился миф

Из чего сделана Бавария

Театральная Бавария

Не только пейзажами полюбилась еще в 19-веке Бавария туристам. Вот уже почти четыре века раз в десятилетие в баварском селе Обераммергау ставят "Страсти Христовы". Уже в 1850 году около 100 тысяч зрителей смотрели спектакль, в котором жители деревни представляют последние дни жизни Иисуса. В наши дни действо собирает до полумиллиона человек.