 Романтическая Бавария: как родился миф | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.05.2018
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Культура и стиль жизни

Романтическая Бавария: как родился миф

Бавария это не только Альпы, озера и сказочные замки. А ведь многие люди именно так и считают. Как появился у Баварии ее романтический имидж?

  • Выставка Миф Бавария

    Из чего сделана Бавария

    Три кита баварской самобытности

    Без своих гор, лесов и королей Бавария не была бы Баварией. На этих трех китах зиждется баварская самобытность. Выставка "Миф Бавария. Лес, горы и королевские грезы" ("Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern") не пытается оспаривать этот тезис. Напротив. Устроители выставки из Дома баварской истории (HdBG) рассчитывают еще более укрепить претензии Баварии на ее "особый статус".

  • Эттальское аббатство

    Из чего сделана Бавария

    В эпицентре баварской идиллии

    Экспозиция разместилась в аббатстве Этталь. Бенедиктинский монастырь, один из крупнейших памятников барокко на юге Германии, расположен в горах, среди альпийских лугов и лесов. Основал его в 1330 году император Людвиг Баварский. Идеальное место для выставки, задавшейся целью проследить, как альпийский ландшафт и самобытный национальный характер привели к рождению мифа о баварской "особости".

  • Выставка Миф Бавария

    Из чего сделана Бавария

    На полпути в Италию

    На выставке много экспонатов, датируемых 19-м веком, который, собственно, и подарил Баварии ее романтический ореол. Все началось с того, что в Италию за опытом и впечатлениями начали ездить художники. И путь их проходил как раз через Баварию.

  • Открытка с видами Баварии

    Из чего сделана Бавария

    Баварские мотивы

    Живописные альпийские ландшафты на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгадена, где впоследствии Гитлер устроит себе летнюю резиденцию, и окруженного горами озера Кёнигсзе пользовались наибольшей популярностью у путешествующих художников. С 1870 года, когда стало модным отправлять почтовые открытки, баварские мотивы приобрели глобальную известность.

  • Кёнигсзе

    Из чего сделана Бавария

    Магнит для художников

    Особенно часто живописцы запечатлевали озеро Кёнигсзе с его изумрудной водной гладью в обрамлении величественных гор. Рисовали предпочтительно с одного из берегов его северной бухты, откуда открывается необычайно красивый вид. Мотив этот очень часто встречается в пейзажной живописи, а берег, на котором любили трудиться живописцы, и по сей день называют Уголком художников.

  • Перевозчики сена, Максимилиан Хаусхофер

    Из чего сделана Бавария

    Баварское море

    Первооткрывателем озера Кимзе среди художников считается Максимилиан Хаусхофер (Maximilian Haushofer/1811-1866). В 1828 году он первый раз отправился к озеру и был на всю жизнь очарован его красотой. На Женском острове посреди этого самого большого озера Баварии, которое называют еще Баварским морем, возникла знаменитая на всю Европу колония художников.

  • Рыбачка с Кимзе, Энгельберт Зайберц

    Из чего сделана Бавария

    Прекрасные рыбачки

    Популярным мотивом были баварские женщины. Их изображали в виде рыбачек, подчеркивая независимость, общительный нрав и сердечность. На многих баварских озерах были свои знаменитости - хозяйки трактиров или владелицы лодок. Они вдохновляли художников и знакомили с местными красотами коронованных особ. Энгельберт Зайберц (Engelbert Seibertz /1813-1905) запечатлел "рыбачку" с озера Кимзе.

  • Гармиш

    Из чего сделана Бавария

    Мечта альпинистов

    Помимо художников баварские горы штурмовали и профессиональные скалолазы. Первым из известных по имени покорителей самой высокой горы Германии, Цугшпитце, на нее поднялся баварский геодезист Йозеф Наус (Josef Naus/1793-1871). Восхождение состоялось 27 августа 1820 года. Именно тогда была установлена высота горы. Крест украшает Цугшпитце с 1851 года.

  • Бавария

    Из чего сделана Бавария

    Курортная Бавария

    С открытием постоянного железнодорожного сообщения между Мюнхеном и Гармишем в 1889 году на юг Баварии вслед за художниками ринулись и туристы. Баварские курорты стали популярным местом отдыха для европейской знати.

  • Страсти Христовы в Обераммергау

    Из чего сделана Бавария

    Театральная Бавария

    Не только пейзажами полюбилась еще в 19-веке Бавария туристам. Вот уже почти четыре века раз в десятилетие в баварском селе Обераммергау ставят "Страсти Христовы". Уже в 1850 году около 100 тысяч зрителей смотрели спектакль, в котором жители деревни представляют последние дни жизни Иисуса. В наши дни действо собирает до полумиллиона человек.

  • Пастушонок со стадом на краю леса. Антон Брайт

    Из чего сделана Бавария

    Лесная Бавария

    Пока художники и аристократы наслаждались грандиозными видами и горным воздухом, местное население ходило в лес. Испокон веков лес был кормильцем коренного населения этих мест. Древесина шла на строительство домов. В лесу вблизи поселений пасли скот. Живописную мизансцену запечатлел Антон Брайт (Anton Braith/1836-1905) на своей картине "Пастушонок со стадом на краю леса".

  • После охоты, Генрих Бюркель

    Из чего сделана Бавария

    Охота в Баварии

    В лесу также промышляли охотники. И эта сторона баварского образа жизни вдохновляла художников на создание полотен. Популярный мотив часто рисовал Генрих Бюркель (Heinrich Bürkel/1802-1869), специализировавшийся на жанровой и ландшафтной живописи.

  • Пивной кубок

    Из чего сделана Бавария

    Пьем до дна!

    Охотились в Баварии не только крестьяне. Серебряный и позолоченный изнутри пивной кубок в форме оленьей головы принадлежал лесничему Антону Баумгертнеру. Устроители выставки предполагают, что этот экспонат был наградой за обустройство охотничьих угодий для баварского короля от Людвига II. Кубок такого рода не предусмотрен для стояния на столе. Его надо держать в руке и опустошать разом.

  • Баварская пивная кружка из Парижа

    Из чего сделана Бавария

    Пиво на экспорт

    Пиво к тому времени полюбил и высший свет. Популярность этого ячменного напитка во всех слоях общества привела к экспоненциальному росту объемов его производства. Пиво шло и на экспорт. Баварцы придумали успешную бизнес-модель: за рубежом баварское пиво наливали в фирменных пивных с правильной уютной атмосферой. В 1900 году прибыль баварских пивоваров в Париже исчислялась трехзначными цифрами.

  • Баварский танец, Губерт фон Гекомер

    Из чего сделана Бавария

    Баварские танцы

    Атмосферу в баварских трактирах запечатлел на своей картине Губерт фон Гекомер (Hubert von Herkomer/1849-1914). Сам родом из Баварии он вырос и жил в Англии, но связей с исторической родиной не утратил. На картине изображена пара, исполняющая баварский народный танец под названием Schuhplattler. Мужчины в этом танце попеременно хлопают себя по бедрам и по ботинкам.

  • Король Людвиг II

    Из чего сделана Бавария

    Сказочный король

    Король Людвиг II был к фольклору совершенно равнодушен. Но именно его портреты украшает горный эдельвейс, который в Баварии называют самым красивым цветком мира. Эдельвейс символизирует свободу, красоту и первозданность баварской природы, а также мужество, необходимое для того, чтобы добраться до цветка по горным склонам. Все эти качества приписывались и королю.

  • Королевские сани

    Из чего сделана Бавария

    Эксцентричный монарх

    Из всех баварских королей Людвиг II, наверное, самый неподходящий на роль народного любимца. Он не интересовался ни народными обычаями, ни народом вообще. Эксцентричный монарх-романтик вел ночной образ жизни и редко появлялся на публике. Лишь изредка подданные видели его самого или хотя бы королевские сани. Олицетворением баварской романтики Людвиг II стал благодаря своим дворцам и замкам.

  • Вилла Линдерхоф

    Из чего сделана Бавария

    Солнечная вилла

    Вилла Линдерхоф является единственным большим дворцом, строительство которого было закончено еще при жизни Людвига. С 1868 года король занимался реконструкцией бывшего охотничьего поместья своего отца Максимилиана II. Постепенно простой альпийский домик превратился в королевскую резиденцию, достойную французских Бурбонов и самого "короля-солнце" Людовика XIV, кумира Людвига Баварского.

  • Вилла Линдерхоф

    Из чего сделана Бавария

    Солнечная вилла

    Вилла Линдерхоф является единственным большим дворцом, строительство которого было закончено еще при жизни Людвига. С 1868 года король занимался реконструкций бывшего охотничьего поместья своего отца Максимилиана II. Постепенно простой альпийский домик превратился в королевскую резиденцию достойную французских Бурбонов и самого короля-солнца Людовика XIV, кумира Людвига Баварского.

  • Нойшванштайн с видом на Хоэншвангау

    Из чего сделана Бавария

    Королевские грезы

    Людвигу с детских лет был знаком утес, на котором материализуется самая чарующая из его грез. Уже став королем, он наблюдал через подзорную трубу за строительством своего "лебединого замка" на утесе напротив отцовской резиденции Хоэншвангау. Белоснежный Нойшванштайн стал таким же атрибутом Баварии, как и ее альпийские пейзажи, и ее самобытный народ.

    Автор: Элла Володина


  • Выставка Миф Бавария

    Из чего сделана Бавария

    Три кита баварской самобытности

    Без своих гор, лесов и королей Бавария не была бы Баварией. На этих трех китах зиждется баварская самобытность. Выставка "Миф Бавария. Лес, горы и королевские грезы" ("Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern") не пытается оспаривать этот тезис. Напротив. Устроители выставки из Дома баварской истории (HdBG) рассчитывают еще более укрепить претензии Баварии на ее "особый статус".

  • Эттальское аббатство

    Из чего сделана Бавария

    В эпицентре баварской идиллии

    Экспозиция разместилась в аббатстве Этталь. Бенедиктинский монастырь, один из крупнейших памятников барокко на юге Германии, расположен в горах, среди альпийских лугов и лесов. Основал его в 1330 году император Людвиг Баварский. Идеальное место для выставки, задавшейся целью проследить, как альпийский ландшафт и самобытный национальный характер привели к рождению мифа о баварской "особости".

  • Выставка Миф Бавария

    Из чего сделана Бавария

    На полпути в Италию

    На выставке много экспонатов, датируемых 19-м веком, который, собственно, и подарил Баварии ее романтический ореол. Все началось с того, что в Италию за опытом и впечатлениями начали ездить художники. И путь их проходил как раз через Баварию.

  • Открытка с видами Баварии

    Из чего сделана Бавария

    Баварские мотивы

    Живописные альпийские ландшафты на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгадена, где впоследствии Гитлер устроит себе летнюю резиденцию, и окруженного горами озера Кёнигсзе пользовались наибольшей популярностью у путешествующих художников. С 1870 года, когда стало модным отправлять почтовые открытки, баварские мотивы приобрели глобальную известность.

  • Кёнигсзе

    Из чего сделана Бавария

    Магнит для художников

    Особенно часто живописцы запечатлевали озеро Кёнигсзе с его изумрудной водной гладью в обрамлении величественных гор. Рисовали предпочтительно с одного из берегов его северной бухты, откуда открывается необычайно красивый вид. Мотив этот очень часто встречается в пейзажной живописи, а берег, на котором любили трудиться живописцы, и по сей день называют Уголком художников.

  • Перевозчики сена, Максимилиан Хаусхофер

    Из чего сделана Бавария

    Баварское море

    Первооткрывателем озера Кимзе среди художников считается Максимилиан Хаусхофер (Maximilian Haushofer/1811-1866). В 1828 году он первый раз отправился к озеру и был на всю жизнь очарован его красотой. На Женском острове посреди этого самого большого озера Баварии, которое называют еще Баварским морем, возникла знаменитая на всю Европу колония художников.

  • Рыбачка с Кимзе, Энгельберт Зайберц

    Из чего сделана Бавария

    Прекрасные рыбачки

    Популярным мотивом были баварские женщины. Их изображали в виде рыбачек, подчеркивая независимость, общительный нрав и сердечность. На многих баварских озерах были свои знаменитости - хозяйки трактиров или владелицы лодок. Они вдохновляли художников и знакомили с местными красотами коронованных особ. Энгельберт Зайберц (Engelbert Seibertz /1813-1905) запечатлел "рыбачку" с озера Кимзе.

  • Гармиш

    Из чего сделана Бавария

    Мечта альпинистов

    Помимо художников баварские горы штурмовали и профессиональные скалолазы. Первым из известных по имени покорителей самой высокой горы Германии, Цугшпитце, на нее поднялся баварский геодезист Йозеф Наус (Josef Naus/1793-1871). Восхождение состоялось 27 августа 1820 года. Именно тогда была установлена высота горы. Крест украшает Цугшпитце с 1851 года.

  • Бавария

    Из чего сделана Бавария

    Курортная Бавария

    С открытием постоянного железнодорожного сообщения между Мюнхеном и Гармишем в 1889 году на юг Баварии вслед за художниками ринулись и туристы. Баварские курорты стали популярным местом отдыха для европейской знати.

  • Страсти Христовы в Обераммергау

    Из чего сделана Бавария

    Театральная Бавария

    Не только пейзажами полюбилась еще в 19-веке Бавария туристам. Вот уже почти четыре века раз в десятилетие в баварском селе Обераммергау ставят "Страсти Христовы". Уже в 1850 году около 100 тысяч зрителей смотрели спектакль, в котором жители деревни представляют последние дни жизни Иисуса. В наши дни действо собирает до полумиллиона человек.

  • Пастушонок со стадом на краю леса. Антон Брайт

    Из чего сделана Бавария

    Лесная Бавария

    Пока художники и аристократы наслаждались грандиозными видами и горным воздухом, местное население ходило в лес. Испокон веков лес был кормильцем коренного населения этих мест. Древесина шла на строительство домов. В лесу вблизи поселений пасли скот. Живописную мизансцену запечатлел Антон Брайт (Anton Braith/1836-1905) на своей картине "Пастушонок со стадом на краю леса".

  • После охоты, Генрих Бюркель

    Из чего сделана Бавария

    Охота в Баварии

    В лесу также промышляли охотники. И эта сторона баварского образа жизни вдохновляла художников на создание полотен. Популярный мотив часто рисовал Генрих Бюркель (Heinrich Bürkel/1802-1869), специализировавшийся на жанровой и ландшафтной живописи.

  • Пивной кубок

    Из чего сделана Бавария

    Пьем до дна!

    Охотились в Баварии не только крестьяне. Серебряный и позолоченный изнутри пивной кубок в форме оленьей головы принадлежал лесничему Антону Баумгертнеру. Устроители выставки предполагают, что этот экспонат был наградой за обустройство охотничьих угодий для баварского короля от Людвига II. Кубок такого рода не предусмотрен для стояния на столе. Его надо держать в руке и опустошать разом.

  • Баварская пивная кружка из Парижа

    Из чего сделана Бавария

    Пиво на экспорт

    Пиво к тому времени полюбил и высший свет. Популярность этого ячменного напитка во всех слоях общества привела к экспоненциальному росту объемов его производства. Пиво шло и на экспорт. Баварцы придумали успешную бизнес-модель: за рубежом баварское пиво наливали в фирменных пивных с правильной уютной атмосферой. В 1900 году прибыль баварских пивоваров в Париже исчислялась трехзначными цифрами.

  • Баварский танец, Губерт фон Гекомер

    Из чего сделана Бавария

    Баварские танцы

    Атмосферу в баварских трактирах запечатлел на своей картине Губерт фон Гекомер (Hubert von Herkomer/1849-1914). Сам родом из Баварии он вырос и жил в Англии, но связей с исторической родиной не утратил. На картине изображена пара, исполняющая баварский народный танец под названием Schuhplattler. Мужчины в этом танце попеременно хлопают себя по бедрам и по ботинкам.

  • Король Людвиг II

    Из чего сделана Бавария

    Сказочный король

    Король Людвиг II был к фольклору совершенно равнодушен. Но именно его портреты украшает горный эдельвейс, который в Баварии называют самым красивым цветком мира. Эдельвейс символизирует свободу, красоту и первозданность баварской природы, а также мужество, необходимое для того, чтобы добраться до цветка по горным склонам. Все эти качества приписывались и королю.

  • Королевские сани

    Из чего сделана Бавария

    Эксцентричный монарх

    Из всех баварских королей Людвиг II, наверное, самый неподходящий на роль народного любимца. Он не интересовался ни народными обычаями, ни народом вообще. Эксцентричный монарх-романтик вел ночной образ жизни и редко появлялся на публике. Лишь изредка подданные видели его самого или хотя бы королевские сани. Олицетворением баварской романтики Людвиг II стал благодаря своим дворцам и замкам.

  • Вилла Линдерхоф

    Из чего сделана Бавария

    Солнечная вилла

    Вилла Линдерхоф является единственным большим дворцом, строительство которого было закончено еще при жизни Людвига. С 1868 года король занимался реконструкцией бывшего охотничьего поместья своего отца Максимилиана II. Постепенно простой альпийский домик превратился в королевскую резиденцию, достойную французских Бурбонов и самого "короля-солнце" Людовика XIV, кумира Людвига Баварского.

  • Вилла Линдерхоф

    Из чего сделана Бавария

    Солнечная вилла

    Вилла Линдерхоф является единственным большим дворцом, строительство которого было закончено еще при жизни Людвига. С 1868 года король занимался реконструкций бывшего охотничьего поместья своего отца Максимилиана II. Постепенно простой альпийский домик превратился в королевскую резиденцию достойную французских Бурбонов и самого короля-солнца Людовика XIV, кумира Людвига Баварского.

  • Нойшванштайн с видом на Хоэншвангау

    Из чего сделана Бавария

    Королевские грезы

    Людвигу с детских лет был знаком утес, на котором материализуется самая чарующая из его грез. Уже став королем, он наблюдал через подзорную трубу за строительством своего "лебединого замка" на утесе напротив отцовской резиденции Хоэншвангау. Белоснежный Нойшванштайн стал таким же атрибутом Баварии, как и ее альпийские пейзажи, и ее самобытный народ.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:
Фотогалерея: Рейтинг баварских достопримечательностей

  • Нойшванштайн (Neuschwanstein)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    1. Нойшванштайн

    Баварское управление государственных дворцов, парков и озер опубликовало статистику посещаемости своих музеев за 2017 год. Это ведомство при земельном министерстве финансов отвечает за шестьдесят баварских достопримечательностей. В рейтинге популярности этих памятников первое место прочно удерживает замок короля Людвига II Нойшванштайн, который осмотрели 1,5 миллиона человек.

  • Мюнхенская резиденция (Residenz München)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    2. Мюнхенская резиденция

    Около 420 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.

  • Линдерхоф (Linderhof)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    3. Линдерхоф

    На третьем и четвертом местах - еще два памятника, ставших наряду с Нойшванштайном воплощением архитектурных фантазий Людвига II. Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 400 тысяч туристов.

  • Херренкимзе (Herrenchiemsee)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    4. Херренкимзе

    Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.

  • Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    5. Вюрцбургская резиденция

    Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.

  • Нимфенбург (Nymphenburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    6. Нимфенбург

    Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

  • Кайзербург (Kaiserburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    7. Кайзербург

    Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

  • Вальхалла (Walhalla)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    8. Вальхалла

    Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.

  • Зал Освобождения (Befreiungshalle)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    9. Зал Освобождения

    Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

  • Кадольцбург (Cadolzburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    Кадольцбург

    Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Рейтинг баварских достопримечательностей

Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II.  

Ссылки в интернете

Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern

Сайт выставки "Миф Бавария. Лес, горы и королевские грезы"

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Deutschland entdecken Archiv - Neuschwanstein

Замок Нойшванштайн - воплощенная мечта Людвига II 13.06.2016

13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил.

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