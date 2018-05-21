Романтическая Бавария: как родился миф

Бавария это не только Альпы, озера и сказочные замки. А ведь многие люди именно так и считают. Как появился у Баварии ее романтический имидж?
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Фотогалерея: Рейтинг баварских достопримечательностей
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Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности? (18.08.2017)
"Top of Germany" - такой слоган украшает кабину новой канатной дороги на самую высокую гору Германии Цугшпитце. Строители установили сразу несколько мировых рекордов. (07.12.2017)
13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил. (13.06.2016)
Живописное озеро Тегернзе в предгорье Альп - на пике популярности у тех, кто хочет жить на лоне природы. Но кому по карману жилье на столь дорогом фешенебельном курорте? (09.06.2017)