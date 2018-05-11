Романтики гуляют (фотогалерея)

Прогулка глазами художников-романтиков

Дамы на природе

В первой половине 19-го века женщины редко совершали долгие пешие прогулки, тем более без сопровождения мужчин. По этой причине их изображение редко можно встретить на картинах этого периода. Полотно Ансельма Фейербаха "Две дамы на природе" было написано в 1867 году. Женщин, бродящих по залитым солнцем лугам с зонтиками в руках, любили изображать импрессионисты, например, Огюст Ренуар.