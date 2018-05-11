Романтики гуляют (фотогалерея)

Любовь к пешим прогулкам была одним из проявлений эпохи романтизма. О том, как изображали эту страсть художники, рассказывает выставка в Старой национальной галерее в Берлине.
Прогулка глазами художников-романтиков
Назад к природе
Призыв "Назад к природе!" сформулировал французский философ Жан-Жак Руссо. В Германии и других странах Европы он упал на благодатную почву. Выставка в Берлине "Страсть к походам. От Каспара Давида Фридриха до Огюста Ренуара" показывает, как любовь к прогулкам отражали художники в 19-м веке. Эта картина Огюста Ренуара 1876/77 года называется "Тропинка в высокой траве".
Прогулка глазами художников-романтиков
Дамы на природе
В первой половине 19-го века женщины редко совершали долгие пешие прогулки, тем более без сопровождения мужчин. По этой причине их изображение редко можно встретить на картинах этого периода. Полотно Ансельма Фейербаха "Две дамы на природе" было написано в 1867 году. Женщин, бродящих по залитым солнцем лугам с зонтиками в руках, любили изображать импрессионисты, например, Огюст Ренуар.
Прогулка глазами художников-романтиков
Манящий юг
Северных европейцев притягивала к себе Италия и особенно ее регионы с первозданной природой. Одной из любимых целей путешественников была Римская Кампанья. Личную встречу с природой, ее индивидуальное восприятие отражают выставленные в Старой национальной галерее в Берлине картины, как, например, полотно Карла Шпицвега "Англичане в Кампанье" 1835 года.
Прогулка глазами художников-романтиков
Романтические Альпы
Альпы и регионы к северу от них тоже интересовали художников и писателей 19-го века. Немецкие романтики путешествовали в долине Рейна, в Гарце, Айфеле и Саксонской Швейцарии, описывая эстетическое и историческое значение этих горных регионов. На этой картине Карла Эдуарда Бирмана 1830 года изображена вершина горы Веттерхорн в швейцарских Альпах.
Прогулка глазами художников-романтиков
Автопортрет с подтекстом
Наряду с реалистичным изображением ландшафтов и путешественников художники порой передавали заведомо сконструированную ситуацию. Так, например, Гюстав Курбе на картине "Встреча" 1854 года изобразил самого себя (справа), показав тем самым, что он ровня своему меценату.
Прогулка глазами художников-романтиков
В пути
Среди картин на выставке можно увидеть и работу русского художника-передвижника Ивана Крамского 1873 года, на которой он изобразил своего соотечественника, известного пейзажиста Ивана Шишкина во время пешей прогулки.
Прогулка глазами художников-романтиков
Прогулки в экспрессионизме
Интерес к теме походов и прогулок характерен не только для живописи 19-го века. Она нашла свое продолжение и в искусстве 20-го века. Таким, одиноко идущим в неизвестность, изобразил путника экспрессионист Эмиль Нольде в 1907 году на картине "Зима".
Автор: Ольга Солонарь
Прогулка глазами художников-романтиков
Назад к природе
Призыв "Назад к природе!" сформулировал французский философ Жан-Жак Руссо. В Германии и других странах Европы он упал на благодатную почву. Выставка в Берлине "Страсть к походам. От Каспара Давида Фридриха до Огюста Ренуара" показывает, как любовь к прогулкам отражали художники в 19-м веке. Эта картина Огюста Ренуара 1876/77 года называется "Тропинка в высокой траве".
Прогулка глазами художников-романтиков
Дамы на природе
В первой половине 19-го века женщины редко совершали долгие пешие прогулки, тем более без сопровождения мужчин. По этой причине их изображение редко можно встретить на картинах этого периода. Полотно Ансельма Фейербаха "Две дамы на природе" было написано в 1867 году. Женщин, бродящих по залитым солнцем лугам с зонтиками в руках, любили изображать импрессионисты, например, Огюст Ренуар.
Прогулка глазами художников-романтиков
Манящий юг
Северных европейцев притягивала к себе Италия и особенно ее регионы с первозданной природой. Одной из любимых целей путешественников была Римская Кампанья. Личную встречу с природой, ее индивидуальное восприятие отражают выставленные в Старой национальной галерее в Берлине картины, как, например, полотно Карла Шпицвега "Англичане в Кампанье" 1835 года.
Прогулка глазами художников-романтиков
Романтические Альпы
Альпы и регионы к северу от них тоже интересовали художников и писателей 19-го века. Немецкие романтики путешествовали в долине Рейна, в Гарце, Айфеле и Саксонской Швейцарии, описывая эстетическое и историческое значение этих горных регионов. На этой картине Карла Эдуарда Бирмана 1830 года изображена вершина горы Веттерхорн в швейцарских Альпах.
Прогулка глазами художников-романтиков
Автопортрет с подтекстом
Наряду с реалистичным изображением ландшафтов и путешественников художники порой передавали заведомо сконструированную ситуацию. Так, например, Гюстав Курбе на картине "Встреча" 1854 года изобразил самого себя (справа), показав тем самым, что он ровня своему меценату.
Прогулка глазами художников-романтиков
В пути
Среди картин на выставке можно увидеть и работу русского художника-передвижника Ивана Крамского 1873 года, на которой он изобразил своего соотечественника, известного пейзажиста Ивана Шишкина во время пешей прогулки.
Прогулка глазами художников-романтиков
Прогулки в экспрессионизме
Интерес к теме походов и прогулок характерен не только для живописи 19-го века. Она нашла свое продолжение и в искусстве 20-го века. Таким, одиноко идущим в неизвестность, изобразил путника экспрессионист Эмиль Нольде в 1907 году на картине "Зима".
Автор: Ольга Солонарь
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Гора Фицрой в Патагонии
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