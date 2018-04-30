 Родченков подал в суд на Прохорова и трех биатлонисток из РФ | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Родченков подал в суд на Прохорова и трех биатлонисток из РФ

Григорий Родченков подал ответный иск к биатлонисткам из РФ, а также к бизнесмену Прохорову. Немецкий журналист Зеппельт цитирует заявление Родченкова, в котором он заявляет, что не отказывался от своих показаний.

Григорий Родченков, кадр из документального фильма Икарус, 2017 г.

Григорий Родченков, кадр из документального фильма "Икарус", 2017 г.

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал встречный иск к трем российским биатлонисткам и бизнесмену Михаилу Прохорову, ранее возглавлявшему Союз биатлонистов России. Всех четверых Родченков обвиняет в клевете и неправомерном судебном преследовании. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), разместив на своей странице в Twitter фотокопии заявлений самого Родченкова и его адвокатов.

Контекст

Три российских биатлонистки, дисквалифицированных МОК, подают иск в суд штата Нью-Йорк против информатора WADA Родченкова и требуют компенсации в 10 млн долларов. (20.02.2018)

Глава МОК Томас Бах не позднее 5 декабря должен решить, допускать ли РФ к участию в зимних Олимпийских играх-2018. У него, возможно, не останется иного выбора кроме самого жесткого. (16.11.2017)

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на основании показаний Родченкова пожизненно дисквалифицировал российских спортсменок Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову. Родченков утверждал, что три биатлонистки причастны к государственной допинговой программе в РФ. Зайцева, Вилухина и Романова подали в суд на Родченкова, потребовав в качестве компенсации по 10 миллионов долларов каждой. Прохоров финансово поддержал расследование против Родченкова.

"Я благодарю свою команду адвокатов, которые борются за меня. Я здоров и в полном порядке, а также хорошо защищен. Я продолжаю сотрудничество с антидопинговыми и уголовными ведомствами. Вопреки недавней российской кампании по дезинформации, все сведения, которые я передал МОК и Всемирному антидопинговому агентству, были точными, и я не отказываюсь ни от одного слова. Я продолжу бороться за чистых атлетов и реформы, даже если международные федерации отчаянно пытаются найти обходные пути для России", - говорится в заявлении Родченкова, которое приводит Хайо Зеппельт.

Смотрите также:

  • Виктор Ан

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Виктор Ан

    Приглашение на участие в Играх в Пхёнчхане не получил самый титулованный российский спортсмен из зимних видов - 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Узнав об этом, он обратился с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху (Thomas Bach). Ан подчеркнул, что ни по одному из критериев, которым руководствовалась комиссия МОК, он не мог оказаться в числе тех, кого не допустили к Играм.

  • Антон Шипулин (на фото идет первым)

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Антон Шипулин

    В списке МОК нет и олимпийского чемпиона, сильнейшего российского биатлониста Антона Шипулина (на фото справа), чем он был шокирован. "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. …Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - написал Шипулин в Instagram.

  • Алексей Волков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Алексей Волков

    В составе российской эстафетной четверки, выигравшей золото в Сочи, вместе с Антоном Шипулиным был и Алексей Волков. Теперь друзья и коллеги, вместе готовившиеся к сезону, без указания причин не попали и в список МОК. Вообще из всей российской олимпийской команды биатлонистов (пять женщин, шесть мужчин) МОК не отклонил только три кандидатуры.

  • Сергей Устюгов

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Сергей Устюгов

    Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, один из претендентов на награды Олимпиады, тоже в рядах тех, кого МОК отказался допустить до Игр. Устюгов, никогда не имевший проблем с допингом, в ответ заявил о своем разочаровании в международном олимпийском движении, о чем и сообщил на своей странице в соцсети. "Мы - русские, Мы - сильные, Мы - чистые", - написал Устюгов.

  • Ксения Столбова

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Ксения Столбова

    В число приглашенных на Олимпиаду не попала и фигуристка Ксения Столбова, которая с Федором Климовым на Играх в Сочи завоевала золотую и серебряную медали в парном катании. Причина непопадания Столбовой в список МОК не указана. Федерация фигурного катания на коньках РФ назвала это решение "безосновательным и абсурдным".

  • Денис Юсков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Денис Юсков

    Огромные потери после публикации списка МОК понесли российские конькобежцы. Из всей олимпийской команды утверждены были лишь четыре кандидатуры. Среди них не оказалось трехкратного чемпиона мира на дистанции 1500 м Дениса Юскова, главного претендента на победу в этой дисциплине. Причина - допинговое нарушение в прошлом.

  • Павел Кулижников

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Павел Кулижников

    Как и Денис Юсков, его коллега по сборной Павел Кулижников, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, не без оснований назывался основным олимпийским фаворитом на дистанциях 500 и 1000 м. Как и у Юскова, причина недопуска Кулижникова - допинговое нарушение в прошлом.

  • Иван Букин

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Иван Букин

    Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, также не попал в список МОК. Сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, Иван Букин заявил, что не может понять и согласиться с отсутствием его имени среди приглашенных на Игры россиян и надеется на пересмотр решения.

  • Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Надежда на суды

    Список из 169 атлетов из России, приглашенных на Олимпиаду-2018, - окончательный, заявил МОК. Между тем 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иски 28 спортсменов из РФ, ранее не допущенных к Играм и пожизненно дисквалифицированных. После чего и у тех российских звезд, кто не попал в список МОК, появилась надежда - ведь подозрения в их адрес еще менее обоснованы.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 01:59

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов

Контекст

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

МОК пригласил для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе 169 атлетов из России. Среди них нет многих звезд и реальных претендентов на медали. О них галерея DW. (30.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Начало Олимпиады, или Болеем возле туалета - "Заповедник"  

Также по теме

Südkorea CAS-Büro in Pyeongchang

Что сказано в первых решениях CAS по апелляциям российских атлетов 27.04.2018

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков.

IBU Biathlon World Championships - Simon Schempp

В Международном союзе биатлонистов прошли обыски 11.04.2018

Генсек Международного союза биатлонистов Николь Реш сложила с себя полномочия. Вместе с президентом организации Андерсом Бессебергом она фигурирует в деле, вероятно, связанном с допингом.

Russland WM 2018 - Luschniki-Stadion

Родченков рассказал о системе сокрытия допинга в российском футболе 17.02.2018

Информатор WADA Григорий Родченков сообщил в интервью AP, что бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко распоряжался скрывать положительные допинг-тесты спортсменов.

Самые читаемые

Киев меняет формат военной операции на востоке страны  

В Сирии обстреляли базы правительственных войск  

Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно