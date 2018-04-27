Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не намерена выдвигать кандидата на пост премьер-министра. Об этом вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил на брифинге в субботу, 28 апреля. Вопрос о том, за кого отдадут голоса члены фракции РПА, еще обсуждается, отметил Шармазанов.

Ранее депутат от правящей партии Карен Карапетян заявил, что выдвижение правящей партией собственного кандидата на выборах премьер-министра Армении является неверным действием. И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян, в свою очередь, отметил, что из нынешней ситуации возможен только политический выход. По его мнению, "иной сценарий станет опасным прецедентом".

Парламент обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра Армении 1 мая. Ранее лидер протестного движения Никол Пашинян, который пока является единственным кандидатом на эту должность, заявил, что в этот день на улицы выйдут "сотни тысяч граждан".

Массовые протесты продолжаются

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

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