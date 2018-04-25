 ″Репортеры без границ″: В Европе все больше ненависти к журналистам | Анализ политических событий в Европе, России, мире | DW | 25.04.2018
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Политика и общество

"Репортеры без границ": В Европе все больше ненависти к журналистам

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы.

Демонстрация в Братиславе после убийства журналиста Яна Куцияка

Демонстрация в Братиславе в марте 2018 года в связи с убийством журналиста Яна Куцияка

В прошлом году ситуация в сфере свободы СМИ более всего ухудшилась в Европе. К такому выводу пришла международная правозащитная организация "Репортеры без границ", опубликовавшая в среду, 25 апреля, рейтинг свободы прессы за 2017 год, изучив положение дел в 180 странах. По данным правозащитников, в 42 процентах стран за последний год положение в этой сфере изменилось в худшую сторону.

"Демократии нуждаются в дискуссиях и критике. Те, кто распространяют ненависть по отношению к журналистам и ставят под сомнение доверие к СМИ в целом, осознанно разрушают основы демократического общества", - заявила представитель "Репортеров без границ" Катья Глогер (Katja Gloger). По ее словам, к сожалению это все чаще происходит в странах ЕС.

Европа

Четыре из пяти стран, показатели которых в рейтинге свободы прессы резко снизились, находятся в Европе - Мальта (минус 18 позиций; 65-е место), Чехия (минус 11; 34-е место), Словакия (минус 10; 27-е место) и Сербия (минус 10; 76-е место). В этих государствах, отмечается в докладе, ведущие политики позволяли себе оскорбления и угрозы в адрес журналистов, а также подвергали их юридическому преследованию. В частности, на Мальте убийство в октябре 2017 года журналистки Дафны Каруаны Галиции обнажило тесное сплетение политики, юстиции и бизнеса и продемонстрировало, с каким огромным давлением сталкиваются работники СМИ. К моменту убийства против журналистки было подано в суд более 40 исков по обвинению в клевете. 

Протесты в Мальте после убийства Дафны Каруаны Галиции

Протесты в Мальте после убийства Дафны Каруаны Галиции

В Словакии еще до убийства в феврале нынешнего года журналиста Яна Куцияка глава правительства Роберт Фицо называл представителей СМИ "грязными антисловацкими проститутками", "идиотами" и "гиенами". Многими изданиями в стране, констатируют "Репортеры без границ", владеют местные олигархи, что значительно сужает возможности для критического освещения событий.

В Чехии президент Милош Земан печально прославился многочисленными выпадами в адрес журналистов, в том числе презентацией на одной пресс-конференции деревянного макета автомата Калашникова с надписью "для журналистов". Как и в соседней Словакии, крупные бизнесмены контролируют в стране большинство СМИ, среди них и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, владеющий двумя крупнейшими газетами.

Ухудшили свое положение в рейтинге свободы прессы Польша (минус 4 позиции; 58-е место), Венгрия (минус 2; 73-е место), Турция (минус 2; 157-е место), в которой, как отмечают авторы исследования, за решеткой находится больше журналистов, чем в любой другой стране мира. Правовое государство в Турции - не более чем фасад, говорится в докладе. Даже решения Конституционного суда в пользу журналистов не выполняются властями в полной мере.

Россия и постсоветское пространство

В России, оставшейся в рейтинге на 148 месте, государственные СМИ беспрерывно распространяют правительственную пропаганду. Независимые издания, как сказано в докладе, подвергаются огромному давлению со стороны властей и все чаще оказываются в невыносимых финансовых условиях. Иностранным СМИ в России теперь могут навешивать ярлык "иностранных агентов". В 2017 году в РФ были приговорены к тюремным срокам более 40 журналистов и блогеров и пятеро принудительно помещены в психиатрические учреждения. Как подсчитали "Репортеры без границ", ежедневно российские власти под различными предлогами блокируют десятки страниц в интернете.

В Беларуси (минус 2 позиции, 155-е место в рейтинге) правительство отвечало репрессиями на протесты оппозиции. В течение прошлого года были кратковременно задержаны не менее 100 журналистов, в отношении более 60 вынесены судебные приговоры за работу на иностранные СМИ без аккредитации МИДа.

Контекст

Журналисты из международного консорциума расследуют убийство своей коллеги Дафне Каруаны Галиции, не видя результатов работы мальтийской юстиции. Что делает ЕС, чтобы повлиять на ситуацию в стране? (24.04.2018)

Отставка главы МВД в связи с убийством журналиста вряд ли положит конец политическому кризису в Словакии. Премьера Фицо обвиняют в нанесении ущерба авторитету страны на международном уровне. (12.03.2018)

В Беларуси ожидается принятие поправок к закону о СМИ, регулирующих деятельность сетевых изданий. Власти уверяют, что хотят как лучше. Эксперты боятся, что получится как всегда. (07.04.2018)

В Словакии убиты журналист Ян Куцияк и его подруга. Случай уникальный, но он вскрывает проблемы независимой журналистики и борьбы с коррупцией в самом центре Европы. (27.02.2018)

В перечень средств массовой информации, которым присвоен статус "иноагента", включены девять СМИ. В их числе - радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время". (05.12.2017)

Киргизия (минус 9; 98-е место) по сравнению с другими постсоветскими странами Центральной Азии отличается относительно свободными СМИ. Однако и в этой стране, указывается в исследовании, в прошлом году несколько журналистов были оштрафованы на огромные суммы по обвинению в оскорблении  президента.

В Узбекистане (плюс 4; 165-е место) после прихода к власти в конце 2016 года президента Шавката Мирзиёева множатся сигналы, указывающие на сокращение репрессий, отмечают правозащитники. Ряд журналистов, проведших долгие годы за решеткой, вышли на свободу. Однако по-прежнему большинство СМИ контролирует государство, оппозиционные интернет-порталы подвергаются цензуре. В прошлом году были арестованы два журналиста. В настоящее время девять представителей СМИ находятся за решеткой.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

В лидерах рейтинга свободы прессы по-прежнему остается Норвегия. За ней следуют Швеция, Нидерланды  и Финляндия. Германия поднялась на одну строчку и занимает 15-е место. На другом конце списка находятся Китай (176), Сирия (177), Туркмения (178), Эритрея (179) и КНДР (180). 

Наиболее опасным местом для журналистов остается Сирия. В прошлом году в этой стране были убиты не менее 13 журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей. Более 20 представителей СМИ находятся в заложниках у различных вооруженных групп.

В отношении Китая правозащитники отмечают, что цензура и слежка за журналистами при нынешнем правителе Си Цзиньпине становится всеобъемлющей. Для ареста уже достаточно поделиться в социальных сетях запрещенным материалом. Более 50 представителей СМИ, среди которых много блогеров, находятся в китайских тюрьмах.

Всемирный рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года по инициативе "Репортеров без границ". Он позволяет оценить 180 стран по их достижениям в области плюрализма мнений, независимости СМИ, уважения безопасности и свободы журналистов.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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