Репортаж DW: как Верховный суд оставил в силе приговор Навальным

В среду, 25 апреля, президиум Верховного суда России, рассмотрев ходатайство братьев Алексея и Олега Навальных о возобновлении производства по делу "Ив Роше" и его немедленном прекращении, признал вынесенный Навальным приговор законным и отказался отправить дело на повторное рассмотрение.

Между тем 5 марта вступило в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Согласно ему, в деле "Ив Роше" были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека, а именно право на справедливое судебное разбирательство и право наказания на основании закона. ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию на сумму свыше 80 тысяч евро, но отказался считать дело "Ив Роше" политическим. Российский Минюст с этим решением не согласился и собирался его обжаловать.

"Фактически ЕСПЧ признал сфабрикованность дела", - заявил перед заседанием президиума Верховного суда Алексей Навальный, назвавший своего брата Олега политзаключенным. Заседание было назначено на утро среды. Алексей Навальный просил, чтобы его брата тоже доставили в суд. Но тому разрешили только выступление по видеотрансляции. Сопровождали оппозиционного политика его пресс-секретарь и Виктория Навальная, супруга Олега.

Приговор Навальным как "реакция государства-курильщика"

Заседание открыл первый зампредседателя Верховного суда Петр Серков. Он представил шестерых членов президиума ВС, которым предстояло рассмотреть ходатайство. Интересы Олега Навального защищал Кирилл Полозов, Алексея - Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. Сторону обвинения представлял замгенпрокурора России Владимир Малиновский.

- Навальный, вы нас слышите? - обратился судья к Олегу Навальному. Его изображение, за решеткой, появилось на четырех плазменных экранах.

- Да, - глухо ответил Олег, голос которого прозвучал из динамика под потолком, и помахал рукой.

Олегу Навальному разрешили только выступление по видеотрансляции

Судья вкратце начал зачитывать материалы дела: решение суда первой инстанции, результаты рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, обращение братьев Навальных в ЕСПЧ. В это время Алексей Навальный развернулся к камере, которая снимала заседание для его брата, и улыбнулся, приветствуя его. Олег улыбнулся в ответ.

Далее выступил замгенпрокурора Владимир Малиновский. Он отметил, что при рассмотрении жалобы ЕСПЧ не исследовал все материалы дела. Малиновский попросил оставить приговор без изменений, поскольку, по его мнению, нет оснований для отмены судебного решения.

Адвокаты, напротив, всячески подчеркивали, что Россия находится под юрисдикцией ЕСПЧ и должна выполнять его решения. Они настаивали, что уголовное преследование Навальных должно быть прекращено немедленно. "Причина дела - не судебная ошибка, а судебный произвол", - указал адвокат Вадим Кобзев. По его выражению, в данном случае у судей может быть две реакции - "здорового государства", то есть прекратить дело "Ив Роше", или "государства-курильщика", то есть оставить приговор без изменений.

Алексей и Олег Навальные (фото из архива)

Напомним, что 30 декабря 2014 года Замоскворецкий райсуд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищении средств компании "Ив Роше" и осудил Алексея Навального условно на 3,5 года заключения, а его брата Олег - на 3,5 года колонии общего режима.

О борще и черном властелине

После адвокатов слово предоставили братьям Навальным. "Уважаемый суд, мне иногда кажется, что мы с вами вместе постепенно состаримся, а потом даже умрем в этом странном колесе сансары российского правосудия, когда против меня и моих родственников фабрикуют уголовное дело", - начал свое выступление Алексей Навальный.

И предложил суду отменить приговор по делу "Ив Роше" на том основании, что он и так регулярно встречается с судьями по делу "Кировлеса". Навальный выразил сожаление, что из-за дела "Ив Роше" страдает его брат, который не пришел в суд и не может после заседания пойти домой "есть борщ". "Я считаю, что в этой ситуации нужно найти такое решение, при котором черный властелин ваш доволен, и человек выходит на свободу", - резюмировал Навальный.

Олег усмехнулся и добавил, что все, что нужно сделать сегодня суду, - это отправить дело на повторное рассмотрение, прекратить его и отпустить самого Олега домой есть борщ. После этих слов судебная коллегия отключила видеотрансляцию из камеры Олега Навального, а сама удалилась для принятия решения. "Почему именно борщ?", - спросили у Навального на выходе из зала суда. "Вы просто не знаете, как мама Олега и Алексея его готовит", - ответила за него Виктория Навальная, жена Олега.

Президиум Верховного суда оставил приговор в силе

После недолгого перерыва президиум Верховного суда вынес решение вновь рассмотреть дело "Ив Роше" и тут же, без промедления, оставил приговор в силе. Несколько секунд журналисты и адвокаты молча смотрели на судью, не понимая, будет ли продолжение. "Все", - развел руками судья Петр Серков.

Алексей Навальный назвал это решение рекордным по быстроте принятия. "Мы ожидали, какую же изощренную гадость придумает Кремль. Но, по-моему, в этот раз они решили и не придумывать никакую гадость, просто оставив все как есть", - сказал он. По его словам, Верховный суд публично отказался выполнять решение ЕСПЧ и "даже изображать его решение". При этом Навальный выразил уверенность, что проблем с компенсациями, которые ЕСПЧ обязал российские власти выплатить братьям Навальным, не будет.

Адвокаты Алексея Навального уже подтвердили свое намерение обратиться в Комитет министров Совета Европы, который следит за исполнением решений ЕСПЧ.

- Не грусти, - сказал на прощание Алексей Навальный, дружески похлопав по плечу адвоката Ольгу Михайлову, и покинул Верховный суд. Его брата Олега выпустят на свободу 30 июня.

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