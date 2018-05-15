Репортаж из зала суда: За что Навальный получил 30 суток ареста

Во вторник, 15 мая, Тверской районный суд Москвы рассмотрел два административных дела, возбужденных против оппозиционера Алексея Навального. Речь шла о протесте 5 мая на Пушкинской площади в Москве. Политика обвинили в неповиновении требованию полицейского и в том, что он повторно нарушил правила проведения митинга.

Суд уже собирался по двум административным делам Навального 11 мая. Но тогда юристы попросили судью Дмитрия Гордеева вызвать для дачи показаний двух полицейских - Александра Зверева и Максима Дубинина. Судя по рапортам из полиции, именно они задерживали политика. К удивлению самого Навального, суд согласился перенести заседание.

Полицейский вспоминает, как задерживал Навального

На повторном заседании один из полицейских, Александр Зверев, приехал для дачи показаний. Его коллега, Максим Дубинин, приехать не смог, потому что был в отпуске.

Приставы пригласили свидетеля Александра Зверева, командира взвода второго оперативного полка Москвы. Он прошел в зал в штатском - синей рубашке, джинсах и с перекинутой через левую руку кожаной курткой. Встал на деревянную трибуну напротив судьи, спиной к Навальному.

Судья спросил, знаком ли Зверев с Навальным и есть ли у него личная неприязнь к политику. Тот ответил, что знает о Навальном из СМИ, но личной неприязни у него нет.

Задержание Алексея Навального 5 мая

Далее полицейского попросили рассказать, как именно он задерживал Навального. Зверев отвечал без бумажки, но словно по написанному заранее рапорту – настолько формальным был язык. Он указал, что приказ о задержании Навального отдал командир роты по рации. По его словам, оппозиционер стоял возле памятника Пушкину и общался с журналистами.

"Со стороны его сторонников оказывалось противодействие. Было принято решение незамедлительно применить физическое воздействие на господина Навального", - так Зверев объяснил причину задержания.

Юрист Ольга Михайлова спросила, почему у Зверева и его коллеги Дубинина в итоге получились абсолютно одинаковые рапорты о задержании Навального? Полицейский ответил, что писал его сам. Михайлова уточнила, не списывал ли он у Дубинина. "Нет", - буркнул Зверев.

Тогда адвокаты попросили уточнить, при каких обстоятельствах и в каком составе он задерживал Навального. Зверев отвечал коротко, без деталей. Где-то в середине показаний Зверев перестал использовать обращение "господин" по отношению к Навальному и стал называть его "гражданином".

Затем Навальный спросил полицейского, не путает ли он его с кем-то. Продолжая стоять к оппозиционеру спиной, Зверев ответил отрицательно.

Навальный в суде

"Вы смотрели фильм "Иван Васильевич меняет профессию"? Там есть фраза: "Я не узнаю вас в гриме". - "Снимается вопрос", - прервал судья.

Навальный, придерживая рукой ноутбук, сказал, что у него есть видео. На нем, по словам политика, видно, что с журналистами во время задержания он не общался, а к автозаку его понесли люди в штатском. И среди них Зверева не было. Оппозиционер предложил полицейскому самому посмотреть и опознать себя. Судья не позволил.

Затем вызвали свидетеля, юриста ФБК Александра Помазуева. Он рассказал, как подавал заявку на митинг 5 мая в московскую мэрию и как в итоге акцию не удалось согласовать. Причина - мэрия затянула переговоры по месту проведения митинга.

После юристы попросили исключить из дела полицейские рапорты, потому что они были написаны под копирку, а также привлечь сотрудников полиции к ответственности за незаконное задержание. Сам Навальный назвал обвинения против себя смехотворными. Он указал, что единственная незаконная часть митинга была тогда, "когда какие-то непонятные бомжи напали на людей, которых туда власть провела". В конце своей речи Навальный напомнил судье, что каждый раз, когда его привлекают к ответственности, ЕСПЧ встает на его сторону.

После двухчасового перерыва судья быстро зачитал приговор по первому делу - 30 суток ареста, максимальный срок наказания. Мотивы принятого решения судья не назвал.

День сурка

После решения по первому делу тут же началось второе заседание. Судья снова попросил Навального представиться и спросил, привлекался ли тот к административной ответственности ранее. "Только что", - ответил Навальный. Журналисты в зале засмеялись.

Адвокаты немедленно попросили отвод судьи Гордеева, потому что он не свободен от влияния со стороны, раз провел два часа в совещательной комнате. Судья отклонил отвод. И вновь пригласил полицейского Зверева.

Свидетель вновь зачитал слово в слово те же показания, что и на первом заседании. "День сурка", - заметил кто-то в зале. После судья предложил посмотреть видеозапись задержания Навального. На небольшом мониторе включили небольшую запись без звука. Изображение было видно судье и нескольким приставам.

Затем в зал вызвали еще двух свидетелей задержания - Илью Пахомова из штаба Навального и Ольгу Гусеву. Они оба утверждали, что Навальный не оказывал сопротивления во время задержания и наоборот кричал своим сторонникам, чтобы его не отбивали у полиции. Гусева также указала, что во время задержания Навальный говорил не с журналистами, а с казаком. Для убедительности девушка изобразила в воздухе удары нагайкой.

Навальный ссорится с судьей

После допроса свидетелей судья попросил Навального дать заключительные объяснения. Оппозиционер, который до того сидел, не отрываясь от мобильного телефона, вдруг резко встал и громко заявил, что все объяснения бессмысленны. Он спросил судью, не стыдно ли ему. Тот в ответ возмутился и попросил отвечать по существу, не пререкаясь.

Тогда Навальный посоветовал судье "не хорохориться" и "посидеть тихонько одну минуту и послушать". Он заявил, что тот помог полицейскому Звереву солгать во время дачи показаний и проигнорировал показания других свидетелей.

"Вы все равно признаете меня виновным, потому что вы не судья, на самом деле, никакой, а просто приложение к телефонной трубке", - заключил оппозиционер.

После перепалки и заключительных объяснений юристов, судья снова ушел в совещательную комнату. Во время перерыва Алексею Навальному передали вещи для спецприемника. Он принес их с собой заранее в большой спортивной сумке.

Суд назначил Навальному еще 15 суток за неповиновение требованию полицейского. Суммарно, по двум делам, политик получил 30 суток ареста. Защита уже заявила, что обжалует решение в Мосгорсуде.

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