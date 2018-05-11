Рекордное число россиян заявили об изоляции страны

Число россиян, считающих, что их страна находится в международной изоляции, достигло максимальных до сих пор показателей (56 процентов). Это следует из опроса социологического института "Левада-центр", результаты которого обнародованы в понедельник, 14 мая.

Количество тех, кого беспокоит такое положение, выросло за минувший год сразу на 12 процентных пунктов, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56 процентов. Также на 12 процентных пунктов (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России следует укреплять связи с Западом.

Одновременно растет количество негативных оценок Запада в целом и уменьшается количество положительных, хотя большинство респондентов - 40% - полагает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению россиян, относятся, в основном, со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16 процентов).

Мнения экспертов

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что после введения новых санкций поднялась "новая волна", и россияне все чаще ощущают западную критику, которую им преподносят как русофобию. По мнению социолога, большинство респондентов понимает, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это, как полагает Гудков, попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россиян это не касается.

Со своей стороны политолог Андрей Кортунов отмечает, что россияне постепенно начинают осознавать "масштаб проблемы". "Граждане теперь понимают, что конфронтация - надолго. Последние события и их представление общественному мнению - отравление Скрипалей, химический удар в Сирии, новые санкции против олигархов - вызывают все большее ощущение безнадежности, люди считают, что Россия старается наладить отношения, но это не приводит ни к каким результатам", - полагает эксперт.

Смотрите также:

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты Уничтожение "санкционки" Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты 100 тысяч свадебных банкетов… …на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты Обед "по-санкционному" в Госдуме Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты Выкормить трех амурских тигров в зоопарке Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты По указу президента Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года. Автор: Илья Коваль

