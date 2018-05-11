Рекордное число россиян заявили об изоляции страны

Число россиян, считающих, что их страна находится в международной изоляции, достигло максимальных до сих пор показателей (56 процентов). Это следует из опроса социологического института "Левада-центр", результаты которого обнародованы в понедельник, 14 мая.
Количество тех, кого беспокоит такое положение, выросло за минувший год сразу на 12 процентных пунктов, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56 процентов. Также на 12 процентных пунктов (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России следует укреплять связи с Западом.
Одновременно растет количество негативных оценок Запада в целом и уменьшается количество положительных, хотя большинство респондентов - 40% - полагает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению россиян, относятся, в основном, со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16 процентов).
Мнения экспертов
Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что после введения новых санкций поднялась "новая волна", и россияне все чаще ощущают западную критику, которую им преподносят как русофобию. По мнению социолога, большинство респондентов понимает, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это, как полагает Гудков, попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россиян это не касается.
Со своей стороны политолог Андрей Кортунов отмечает, что россияне постепенно начинают осознавать "масштаб проблемы". "Граждане теперь понимают, что конфронтация - надолго. Последние события и их представление общественному мнению - отравление Скрипалей, химический удар в Сирии, новые санкции против олигархов - вызывают все большее ощущение безнадежности, люди считают, что Россия старается наладить отношения, но это не приводит ни к каким результатам", - полагает эксперт.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль