 Рекордное число россиян заявили об изоляции страны | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2018
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Россия

Рекордное число россиян заявили об изоляции страны

Самых высоких до сих пор показателей достигло число россиян, считающих, что их страна находятся в изоляции. Резко выросло и количество тех, кого это беспокоит, свидетельствует опрос "Левада-центра".

На Тверской улице в Москве (фото из архива)

На Тверской улице в Москве (фото из архива)

Число россиян, считающих, что их страна находится в международной изоляции, достигло максимальных до сих пор показателей (56 процентов). Это следует из опроса социологического института "Левада-центр", результаты которого обнародованы в понедельник, 14 мая.

Количество тех, кого беспокоит такое положение, выросло за минувший год сразу на 12 процентных пунктов, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56 процентов. Также на 12 процентных пунктов (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России следует укреплять связи с Западом.

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Одновременно растет количество негативных оценок Запада в целом и уменьшается количество положительных, хотя большинство респондентов - 40% - полагает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению россиян, относятся, в основном, со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16 процентов).

Мнения экспертов

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что после введения новых санкций поднялась "новая волна", и россияне все чаще ощущают западную критику, которую им преподносят как русофобию. По мнению социолога, большинство респондентов понимает, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это, как полагает Гудков, попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россиян это не касается.

Со своей стороны политолог Андрей Кортунов отмечает, что россияне постепенно начинают осознавать "масштаб проблемы". "Граждане теперь понимают, что конфронтация - надолго. Последние события и их представление общественному мнению - отравление Скрипалей, химический удар в Сирии, новые санкции против олигархов - вызывают все большее ощущение безнадежности, люди считают, что Россия старается наладить отношения, но это не приводит ни к каким результатам", - полагает эксперт.

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